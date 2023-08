James Maddison erlaubt sich mit den gegnerischen Fans ein kleines Spässchen. Imago

Wie reagiert man als Profi-Fussballer, wenn man vom gegnerischen Fan-Block mit Schmäh-Gesängen eingedeckt wird? James Maddison liefert eine Kostprobe wie man auf coole Art und Weise damit umgeht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen James Maddison von Tottenham Hotspur reagierte gelassen auf beleidigende Sprechchöre der Bournemouth-Fans und konterte geschickt, was später auf seinem TikTok-Account dokumentiert wurde.

James Maddison, der Mittelfeldregisseur von Tottenham Hotspur, liess sich am Samstag von den beleidigenden Gesängen der Bournemouth-Fans nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil, er nutzte die Gelegenheit für eine gekonnte Retourkutsche.

Auf dem Weg zur Eckballfahne wird er mit fiesen Sprechchören eingedeckt. Doch er bleibt ganz ruhig, schnappt sich den Ball und platziert diesen bewusst etwas ausserhalb des Eckkreises. Sofort verstummten die Chöre und die Fans erregten sich über das regelwidrige Verhalten.

Maddison erneut Torschütze

Maddison hat dafür nur ein Lächeln übrig. Kurzerhand nimmt er den Ball zurück und führt die Ecke aus. Die Bournemouth-Fans sind derart überrascht, dass sie die Aktion von Maddison sogar mit freundlichen Kommentaren honorieren. Maddison dokumentierte den Vorfall später auf seinem TikTok-Account mit dem Kommentar «Zu einfach».

Maddison verbuchte aber nicht nur mit seinem Charisma Punkte, sondern war auch sportlich wieder in Topform. Nach dem Abgang von Harry Kane zu den Bayern, sind die Erwartungen an ihn gross. Er erfüllte diese mit einem Tor zum 1:0. Am Ende gewann Tottenham die Partie mit 2:0.

Tottenham trifft als nächstes im Carabao Cup auf Fulham, bevor es am 2. September zu einem Auswärtsspiel gegen Burnley kommt.