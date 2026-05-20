So reagieren die Arsenal-Stars auf den ersten Liga-Titel seit 22 Jahren 20.05.2026

Nach drei Vizemeistertiteln in Serie hat Arsenal das lange Warten beendet. Der erste Liga-Titel seit 22 Jahren ist dank eines City-Patzers Tatsache. Nun steht für die Londoner noch das Champions-League-Finale an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Arsenal gewinnt erstmals seit 2004 wieder die Premier League. Der Titel ist nach Manchester Citys 1:1 bei Bournemouth einen Spieltag vor Schluss fix.

Die Freude bei den Gunners ist gross, nachdem sie zuletzt dreimal in Serie Vizemeister wurden. Das Team von Mikel Arteta erlebte den entscheidenden City-Patzer gemeinsam vor dem Bildschirm.

Lange feiern kann Arsenal nicht: Nach dem letzten Ligaspiel wartet am 30. Mai das Champions-League-Finale gegen PSG. Dort könnten die Londoner ihren ersten Titel in der Königsklasse holen. Mehr anzeigen

Der FC Arsenal gewinnt zum ersten Mal seit 2004 wieder die Premier League. Damals holten sich die «Invincibles» unter Arsène Wenger ungeschlagen den Titel. Unbesiegt blieben die Gunners in dieser Saison nicht – sie mussten fünf Liga-Niederlagen einstecken. Doch weil sowohl Titelverteidiger Liverpool als auch Manchester City nicht ihre beste Saison spielten, reicht es den Londonern nun doch zum insgesamt 14. Premier-League-Titel.

Besiegelt wurde der erste Meistertitel seit 22 Jahren durch einen Patzer von Manchester City am Dienstagabend. Das Team von Pep Guardiola – der den Verein im Sommer verlassen könnte – spielte bei Bournemouth nur 1:1. Der Ausgleich von Haaland fiel erst in der 95. Minute.

Durch den Punktverlust von ManCity liegt Arsenal einen Spieltag vor Saisonende uneinholbar mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Nach dem langen Warten und zuletzt drei Vizemeistertiteln in Serie war die Freude beim Team von Trainer Mikel Arteta umso grösser. Aufnahmen zeigen den Moment, als die Arsenal-Spieler als Zuschauer zum Sofa-Meister wurden.

Grosse Freude nach dem langersehnten Meister-Titel. Screenshot FC Arsenal

Das nächste Highlight steht noch an

Zu lange feiern können die Arsenal-Profis trotz des Titels nicht. Zwar wird das letzte Liga-Spiel vom kommenden Sonntag gegen Crystal Palace nicht mehr relevant, doch eine Woche später könnten sich die Gunners einen nächsten Traum erfüllen: Am Samstag, dem 30. Mai, steht das Champions-League-Finale gegen Titelverteidiger PSG an.

Arsenal hat den Titel in der Königsklasse bisher noch nie geholt. 2006 schafften es die Londoner bis ins Final, unterlagen dort aber dem FC Barcelona. Ob nun auch die Sehnsucht nach dem wichtigsten Titel im Klubfussball befriedigt wird? Mit dem Meistertitel im Sack und zehn Tagen Pause müsste Arsenal perfekt darauf vorbereitet sein.

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