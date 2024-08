So viel verdienen die Top-Stars in der Premier League sowie Akanji, Schär und Mbabu

Manuel Akanji verdient bei Manchester City gutes Geld. IMAGO/News Images

Mehr als zwei Milliarden Euro an Gehältern wird in der Premier League ausgeschüttet. Am meisten verdienen kann man bei den sechs Top-Klubs. Wie viel die drei Schweizer absahnen, erfährst du hier.

Die 592 Kaderspieler der 20 Premier-League-Mannschaften kommen gemäss Berechnungen von «capology» insgesamt auf ein Gehaltsvolumen von 2,17 Milliarden Euro. Das Durchschnittssalär in der obersten englischen Spielklasse beträgt rund 3,6 Mio. Euro.

Die Top 10 der bestbezahlten Spieler der Premier League in der Saison 24/25 wird angeführt von Kevin de Bruyne. Der Belgier kommt bei Manchester City auf ein Brutto-Jahresgehalt von 24,7 Millionen Euro. Der 33-Jährige streicht also 476'010 Euro pro Woche ein. Einen Bonus hat der Kreativspieler aber nicht.

Platz 2 gehört Teamkollege Erling Haaland, der Angreifer kassiert 23,2 Mio. Euro (246'538 Euro pro Woche). Nicht eingerechnet beim Basisgehalt des Norwegers sind aber noch mögliche Boni in Höhe von 29,39 Mio. Euro. Falls die Citizens also wettbewerbsübergreifend abräumen, kann der 23-Jährige sogar sein Grundgehalt übertreffen.

Casemiro ist mit 21,65 Mio. Euro (416'508 Euro pro Woche) ebenfalls auf dem Podest, dazu sind noch Prämien in Höhe von 6,18 Mio. Euro möglich. Das gleiche Basisgehalt wie der Brasilianer im Dienste von Manchester United hat Liverpool-Star Mo Salah, der jedoch einen kleineren Bonus im Vertrag hat (3 Mio.).

Platz 5 teilen sich Romelu Lukaku und Raheem Sterling, die bei Chelsea jeweils 20,1 Mio. Euro pro Jahr kassieren. Das sind 386'758 Euro pro Woche.

Auf Rang 7 landet Marcus Rashford. Der Engländer bekommt von Manchester United ein Grundgehalt von 18,56 Mio. Euro, dazu noch 4,64 Mio. Euro als variabler Lohnanteil. Platz 8 teilen sich die City-Stars Jack Grealish und Bernardo Silva, die das gleiche Basisgehalt wie Rashford bekommen, aber keinen Bonus.

Rang 10 sichert sich Kai Havertz. Der Deutsche streicht bei Arsenal 17,32 Mio. Euro ein, dazu sind im Erfolgsfall noch 3 Mio. Euro an Boni möglich.

So viel kassieren die drei Premier-League-Schweizer

Auf Platz 33 findet sich Manuel Akanji wieder. Der 28-Jährige hat bei City ein Basisgehalt von 11,13 Mio. (214'204 Euro pro Woche). Fabian Schär, sein Abwehrpartner in der Nati, verdient bei Newcastle einiges weniger. Der 32-Jährige kriegt 2,78 Mio. Euro oder 53'551 Euro in der Woche (Platz 273.).

Fabian Schär hat mit seinem Lohn gut lachen Imago

Auf Rang 291 ist Kevin Mbabu, der bei Fulham 2,47 Mio. Euro (47'601 Euro pro Woche) kassiert.

