  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Spionage-Skandal in England Southampton vom Aufstiegs-Final ausgeschlossen

SDA

19.5.2026 - 21:35

Der FC Southampton mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert bleibt die Chance, in die Premier League aufsteigen zu können, verwehrt
Der FC Southampton mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert bleibt die Chance, in die Premier League aufsteigen zu können, verwehrt
Keystone

Der Traum von der Rückkehr in die Premier League ist für den FC Southampton geplatzt. Wegen Spionage schliesst die englische Fussball-Liga (EFL) den Klub vom Playoff-Final um den Aufstieg aus.

Keystone-SDA

19.05.2026, 21:35

19.05.2026, 21:50

Wie die EFL mitteilte, hat der FC Southampton mehrere Verstösse gegen Liga-Vorschriften im Zusammenhang mit unerlaubten Filmaufnahmen von Trainings anderer Klubs eingeräumt. Zusätzlich werden dem Verein aus dem Süden Englands für die kommende Saison in der Championship vier Punkte abgezogen.

Um den letzten der drei Aufstiegsplätze kämpfen nun am Samstag im Wembley-Stadion Middlesbrough und Hull City. Middlesbrough war im Halbfinal-Duell gegen Southampton über zwei Spiele eigentlich unterlegen. Vor dem Hinspiel war jedoch ein Mitarbeiter Southamptons dabei beobachtet worden, wie er das Training von Middlesbrough ausspionierte.

Southampton kann gegen den Entscheid der unabhängigen Kommission Berufung einlegen. Diese würde am Mittwoch behandelt.

Meistgelesen

Gaza-Hilfsflotte gestoppt – sämtliche Schweizer «von Israel entführt»
Vor diesem Nati-Trio zieht Experte Reto Suri den Hut
Ralf Schumacher über Hochzeit, Coming-out und sein neues Leben
Kein Gegenmittel: Wie gefährlich ist die Ebola-Epidemie?
Kriminelle sollen giftige Asche als Grillkohle verkauft haben

Videos aus dem Ressort

Latour und Heule über Lustrinellis möglichen Bundesliga-Wechsel

Latour und Heule über Lustrinellis möglichen Bundesliga-Wechsel

19.05.2026

Vom Abstellgleis zum Meisterhelden: Michael Heules Thuner Märchen

Vom Abstellgleis zum Meisterhelden: Michael Heules Thuner Märchen

In St. Gallen durchgefallen. Beim FC Thun Stammspieler, Scorer, Shootingstar: Michael Heules kometenhafter Aufstieg in geschichtsträchtiger Meister-Saison. Darüber spricht Stefan Eggli mit Heule, Vereinslegende Hanspeter Latour und Michael Wegmann.

19.05.2026

Suri: «Riesenkompliment an Jan Cadieux, wie er mit der Situation umgegangen ist»

Suri: «Riesenkompliment an Jan Cadieux, wie er mit der Situation umgegangen ist»

19.05.2026

Latour und Heule über Lustrinellis möglichen Bundesliga-Wechsel

Latour und Heule über Lustrinellis möglichen Bundesliga-Wechsel

Vom Abstellgleis zum Meisterhelden: Michael Heules Thuner Märchen

Vom Abstellgleis zum Meisterhelden: Michael Heules Thuner Märchen

Suri: «Riesenkompliment an Jan Cadieux, wie er mit der Situation umgegangen ist»

Suri: «Riesenkompliment an Jan Cadieux, wie er mit der Situation umgegangen ist»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Super League. Wüthrich und Monteiro fehlen YB wochenlang

Super LeagueWüthrich und Monteiro fehlen YB wochenlang

Grosse Ehre für den Schweizer. Gregor Kobel im Bundesliga-Team der Saison

Grosse Ehre für den SchweizerGregor Kobel im Bundesliga-Team der Saison

Transfer-Ticker. FCB holt neuen Transfer-Chef von Manchester United ++ ManCity findet Guardiola-Nachfolger

Transfer-TickerFCB holt neuen Transfer-Chef von Manchester United ++ ManCity findet Guardiola-Nachfolger