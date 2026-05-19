Der FC Southampton mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert bleibt die Chance, in die Premier League aufsteigen zu können, verwehrt Keystone

Der Traum von der Rückkehr in die Premier League ist für den FC Southampton geplatzt. Wegen Spionage schliesst die englische Fussball-Liga (EFL) den Klub vom Playoff-Final um den Aufstieg aus.

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Wie die EFL mitteilte, hat der FC Southampton mehrere Verstösse gegen Liga-Vorschriften im Zusammenhang mit unerlaubten Filmaufnahmen von Trainings anderer Klubs eingeräumt. Zusätzlich werden dem Verein aus dem Süden Englands für die kommende Saison in der Championship vier Punkte abgezogen.

Um den letzten der drei Aufstiegsplätze kämpfen nun am Samstag im Wembley-Stadion Middlesbrough und Hull City. Middlesbrough war im Halbfinal-Duell gegen Southampton über zwei Spiele eigentlich unterlegen. Vor dem Hinspiel war jedoch ein Mitarbeiter Southamptons dabei beobachtet worden, wie er das Training von Middlesbrough ausspionierte.

Southampton kann gegen den Entscheid der unabhängigen Kommission Berufung einlegen. Diese würde am Mittwoch behandelt.