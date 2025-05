Sunderland feierte im Wembley die Rückkehr in die Premier League Keystone

Sunderland spielt in der nächsten Saison zum ersten Mal seit 2017 wieder in der Premier League.

Keystone-SDA SDA

Der Traditionsverein aus dem Nordosten Englands gewinnt im Wembley den entscheidenden Playoff-Match gegen Sheffield United dramatisch mit 2:1.

Das vom Franzosen Regis Le Bris trainierte Sunderland machte in der Schlussviertelstunde den Sieg perfekt in der Partie, die gemäss BBC über Zusatzeinnahmen von rund 200 Millionen Pfund (ca. 220 Mio. Franken) entscheidet. Der Spanier Eliezer Mayenda (76.) und der englische Teenager Tom Watson (95.) waren die entscheidenden Torschützen, nachdem das lange Zeit bessere Sheffield United in der 25. Minute in Führung gegangen war.

Vor Sunderland, das zwischen 2018 und 2022 sogar drittklassig war, hatten sich Leeds und Burnley bereits den Aufstieg in die Premier League gesichert.