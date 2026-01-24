Sunderlands Trainer Regis Le Bris muss zusehen, wie seine Mannschaft ohne Captain Granit Xhaka beim Drittletzten der Premier League strauchelt Keystone

No Xhaka, no Party: Sunderland bezieht ohne seinen Captain Granit Xhaka eine empfindliche Niederlage.

Keystone-SDA SDA

Der Premier-League-Aufsteiger unterlag in der 23. Runde beim Abstiegskandidaten West Ham 1:3 und verpasste es, zumindest vorübergehend wieder auf die internationalen Plätze zu klettern.

Xhaka war aufgrund einer Verletzung am Knöchel nicht mit von der Partie. Ob der Mittelfeldregisseur länger ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Die Begegnung bei West Ham war Sunderlands zweites Pflichtspiel ohne Xhaka seit dessen Wechsel von Bayer Leverkusen im letzten Sommer. Zum zweiten Mal setzte es eine Niederlage ab. West Ham, der Drittletzte der Tabelle, schaffte mit dem zweiten Sieg in Folge den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze.