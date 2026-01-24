  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Premier League Sunderland ohne Xhaka auf verlorenem Posten

SDA

24.1.2026 - 15:54

Sunderlands Trainer Regis Le Bris muss zusehen, wie seine Mannschaft ohne Captain Granit Xhaka beim Drittletzten der Premier League strauchelt
Sunderlands Trainer Regis Le Bris muss zusehen, wie seine Mannschaft ohne Captain Granit Xhaka beim Drittletzten der Premier League strauchelt
Keystone

No Xhaka, no Party: Sunderland bezieht ohne seinen Captain Granit Xhaka eine empfindliche Niederlage.

Keystone-SDA

24.01.2026, 15:54

24.01.2026, 16:06

Der Premier-League-Aufsteiger unterlag in der 23. Runde beim Abstiegskandidaten West Ham 1:3 und verpasste es, zumindest vorübergehend wieder auf die internationalen Plätze zu klettern.

Xhaka war aufgrund einer Verletzung am Knöchel nicht mit von der Partie. Ob der Mittelfeldregisseur länger ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Die Begegnung bei West Ham war Sunderlands zweites Pflichtspiel ohne Xhaka seit dessen Wechsel von Bayer Leverkusen im letzten Sommer. Zum zweiten Mal setzte es eine Niederlage ab. West Ham, der Drittletzte der Tabelle, schaffte mit dem zweiten Sieg in Folge den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze.

Meistgelesen

«Deshalb hoffe ich, dass Odermatt die Kitzbühel-Abfahrt nicht gewinnt»
Freilassung von Bar-Betreiber sorgt für politischen Eklat zwischen Italien und der Schweiz
Österreicher erleben in Kitzbühel ein historisches Debakel

Videos aus dem Ressort

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

23.01.2026

Vaduz – Wil 3:1

Vaduz – Wil 3:1

Challenge League | 19. Runde | Saison 25/26

23.01.2026

Stade Nyonnais – Carouge 2:2

Stade Nyonnais – Carouge 2:2

Challenge League | 19. Runde | Saison 25/26

23.01.2026

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

Rolf Fringer, was läuft bei YB falsch?

Vaduz – Wil 3:1

Vaduz – Wil 3:1

Stade Nyonnais – Carouge 2:2

Stade Nyonnais – Carouge 2:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Italien. Alayah Pilgrim muss wegen einem Knorpelschaden pausieren

ItalienAlayah Pilgrim muss wegen einem Knorpelschaden pausieren

Senegal-Star wittert Skandal. «Ich vermute, dass drei Spieler von uns vergiftet worden sind»

Senegal-Star wittert Skandal«Ich vermute, dass drei Spieler von uns vergiftet worden sind»

Trump wird WM-Pokal überreichen. Infantino in Davos: «Kein Brite wurde in Katar verhaftet – das ist besonders»

Trump wird WM-Pokal überreichenInfantino in Davos: «Kein Brite wurde in Katar verhaftet – das ist besonders»