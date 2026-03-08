Sunderland musste sich mit dem nur wenige Minuten lang eingesetzten Granit Xhaka dem Schlusslicht der League One geschlagen geben Keystone

Für den Premier-League-Aufsteiger Sunderland endet der Cup mit einer Blamage im Achtelfinal.

Keystone-SDA SDA

Port Vale, abgeschlagenes Schlusslicht der League One, ist der letzte im FA-Cup vertretene Drittligist, nachdem am Tag zuvor Mansfield an Arsenal gescheitert ist. Die Mannschaft mit dem spät in der Partie eingewechselten Granit Xhaka unterlag beim Drittligisten Port Vale 0:1. Für den Unterklassigen aus Stoke-on-Trent traf der neuseeländische Nationalspieler Ben Waine in der 29. Minute.

