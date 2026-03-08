  1. Privatkunden
Blamage im Achtelfinal Sunderland scheitert im Cup am Drittligisten Port Vale – Xhaka mit Kurzeinsatz

SDA

8.3.2026 - 16:34

Sunderland musste sich mit dem nur wenige Minuten lang eingesetzten Granit Xhaka dem Schlusslicht der League One geschlagen geben
Keystone

Für den Premier-League-Aufsteiger Sunderland endet der Cup mit einer Blamage im Achtelfinal.

Keystone-SDA

08.03.2026, 16:34

08.03.2026, 16:50

Die Mannschaft mit dem spät in der Partie eingewechselten Granit Xhaka unterlag beim Drittligisten Port Vale 0:1. Für den Unterklassigen aus Stoke-on-Trent traf der neuseeländische Nationalspieler Ben Waine in der 29. Minute.

Port Vale, abgeschlagenes Schlusslicht der League One, ist der letzte im FA-Cup vertretene Drittligist, nachdem am Tag zuvor Mansfield an Arsenal gescheitert ist.

Yverdon – Stade-Lausanne 0:2

Challenge League | 25. Runde | Saison 25/26

08.03.2026

St.Gallen – Basel 3:0

Super League | 29. Runde | Saison 25/26

08.03.2026

Dzemaili über Thun: «Es ist eine perfekte Maschine, die Mitte April wahrscheinlich Meister sein wird»

06.03.2026

