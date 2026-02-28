  1. Privatkunden
Der Captain ist wieder da Mit Xhaka kehren bei Sunderland auch die Punkte zurück

SDA

28.2.2026 - 15:34

Granit Xhaka stand erstmals wieder in der Startelf für Sunderland nach seiner Verletzung.
Granit Xhaka stand erstmals wieder in der Startelf für Sunderland nach seiner Verletzung.
Keystone

Granit Xhaka steht nach seiner Knöchelverletzung erstmals wieder in der Startformation für Sunderland. Bei Bournemouth spielt der Aufsteiger 1:1.

Keystone-SDA

28.02.2026, 15:34

28.02.2026, 15:42

Vier Spiele lang war Granit Xhaka zum Zuschauen verdammt gewesen und verpasste damit unter anderem das Wiedersehen mit seinem früheren Klub Arsenal in London (0:3). In der letzten Woche gab der Captain der Schweizer Nationalmannschaft bei der Niederlage gegen Fulham (1:3) in der Schlussphase sein Comeback, als er in der zu einem 19-minütigen Teileinsatz kam.

Am Samstag im Auswärtsspiel bei Bournemouth stand der 33-Jährige nun erstmals wieder in der Startformation und führte die Mannschaft aus dem Nordosten Englands als Captain aufs Feld. Xhaka fungierte in der gewohnten Rolle im Spielaufbau und strukturierte Sunderlands Spiel sichtlich. Nach einer knappen Stunde blieb der Basler nach einem harten Tackle von Tyler Adams für einen Moment liegen, nachdem er just wieder am Knöchel getroffen worden war. Xhaka konnte aber weiterspielen und wurde schliesslich eine Viertelstunde vor dem Ende ausgewechselt.

Zum Sieg reichte es Sunderland beim Startelf-Comeback ihres Führungsspielers indes nicht. Eliezer Mayenda brachte Sunderland nach 18 Minuten nach einem Abpraller in Front, Evanilson glich in der 64. Minute für Bournemouth mit einem Kopfball aus. Das Heimteam war in der Folge näher an drei Punkten, insofern wird Sunderland mit der Punkteteilung zufrieden sein, zumal es zuletzt drei Niederlagen in Serie abgesetzt hatte.

Sunderland verbleibt mit 37 Punkten vorübergehend im 11. Rang der Premier League.

