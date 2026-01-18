Thierno Barry bejubelt das goldene Tor bei Aston Villa Keystone

Arsenal konnte trotz eines enttäuschenden 1:1 gegen Nottingham seinen Vorsprung an der Spitze der Premier League in der 22. Runde ausbauen.

Keystone-SDA SDA

Dabei profitierten die Londoner von den Niederlagen von Manchester City (0:2 gegen Manchester United) und von Aston Villa (0:1 gegen Everton). Das Duo liegt nun sieben Punkte hinter Arsenal.

Die erste Heimniederlage von Aston Villa seit dem 1. November besiegelte der ehemalige Basler Stürmer Thierno Barry. Der Franzose verwertete nach einer knappen Stunde einen Nachschuss mittels Heber gekonnt zum Siegtreffer.