Premier League Ex-Basler sorgt für Aston Villas Heimniederlage

SDA

18.1.2026 - 19:34

Thierno Barry bejubelt das goldene Tor bei Aston Villa
Thierno Barry bejubelt das goldene Tor bei Aston Villa
Keystone

Arsenal konnte trotz eines enttäuschenden 1:1 gegen Nottingham seinen Vorsprung an der Spitze der Premier League in der 22. Runde ausbauen.

Keystone-SDA

18.01.2026, 19:34

18.01.2026, 19:41

Dabei profitierten die Londoner von den Niederlagen von Manchester City (0:2 gegen Manchester United) und von Aston Villa (0:1 gegen Everton). Das Duo liegt nun sieben Punkte hinter Arsenal.

Die erste Heimniederlage von Aston Villa seit dem 1. November besiegelte der ehemalige Basler Stürmer Thierno Barry. Der Franzose verwertete nach einer knappen Stunde einen Nachschuss mittels Heber gekonnt zum Siegtreffer.

