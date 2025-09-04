  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Levy räumt Posten per sofort Tottenham-Boss tritt nach fast 25 Jahren zurück

dpa

4.9.2025 - 19:38

Nach fast 25 Jahren ist Daniel Levy als geschäftsführender Vorsitzender von Tottenham Hotspur zurückgetreten. (Archivbild)
Nach fast 25 Jahren ist Daniel Levy als geschäftsführender Vorsitzender von Tottenham Hotspur zurückgetreten. (Archivbild)
dpa

Wenn es bei Tottenham schlecht lief, geriet meistens Clubboss Daniel Levy in die Kritik. Nun gibt der 63-Jährige seinen Posten mit sofortiger Wirkung auf.

DPA

04.09.2025, 19:38

Der Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur bekommt eine neue Clubführung. Nach über 24 Jahren an der Spitze hat der geschäftsführende Vorsitzende Daniel Levy überraschend seinen sofortigen Rücktritt angekündigt. Das gaben die Spurs auf ihrer Website bekannt.

Zwei Nachfolger für den Clubboss

Levys bisheriger Job wird in Zukunft von zwei Personen übernommen. Vinai Venkatesham ist neuer Chief Executive Officer (CEO). Peter Charrington ist neues Vorstandsmitglied und bekleidet ab sofort den neu geschaffenen Posten des Non-Executive Chairman.

Der 63 Jahre alte Levy, der auch Anteilseigner des Clubs ist, war bei den Fans schon lange umstritten und geriet immer wieder wegen seiner Transferpolitik in die Kritik. Unter seiner Leitung spielte Tottenham allerdings in 18 von 20 Spielzeiten im europäischen Wettbewerb, baute ein neues Stadion und gewann in diesem Jahr die Europa League.

Videos aus dem Ressort

Tottenham – Manchester United 1:0

Tottenham – Manchester United 1:0

UEFA Europa League // Endspiel // Saison 24/25

21.05.2025

Meistgelesen

6 Punkte im Fall Epstein zeigen: Der Fisch stinkt vom Kopf her
Blitz setzt Wohnhaus in Luzern in Brand +++ Verwüstung im Appenzellerland durch golfballgrosse Hagelkörner
«Temporäre Lebenskrise» führt zur Raserei – und einem Unfall

Videos aus dem Ressort

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Der kosovarische Nationalspieler und ehemalige FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu über den Kosovo, die Schweiz und den Fall Leon Avdullahu

04.09.2025

Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal

Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal

04.09.2025

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen»

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen»

Christian Stucki, der Schwingerkönig von 2019, blickt mit blue Sport aufs ESAF in Mollis zurück und sagt, dass Armon Orlik für ihn der richtige König ist.

04.09.2025

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Kryeziu: «Der Nationen-Entscheid ist eine Herzenssache»

Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal

Lia Wälti verabschiedet sich mit emotionalem Instagram-Post von Arsenal

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen»

Christian Stucki: «Armon Orlik hat verdient gewonnen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Reiten. Schweizer Springreiter Dritte beim Nationenpreis in Brüssel

ReitenSchweizer Springreiter Dritte beim Nationenpreis in Brüssel

Reiten. Springreiter Schwizer zurück im Elitekader

ReitenSpringreiter Schwizer zurück im Elitekader

Snowboard. Julie Zogg kündet Rücktritt per Ende Saison an

SnowboardJulie Zogg kündet Rücktritt per Ende Saison an