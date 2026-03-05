  1. Privatkunden
Pleite im Kellerduell Tottenham gerät immer tiefer in die Krise

SDA

5.3.2026 - 23:11

Tottenhams Micky van de Ven (links) stand mit seiner Roten Karte am Ursprung der Heimniederlage der Nordlondoner
Tottenhams Micky van de Ven (links) stand mit seiner Roten Karte am Ursprung der Heimniederlage der Nordlondoner
Keystone

Für den Europa-League-Sieger Tottenham wird die Lage in der Premier League immer unangenehmer. Nach dem 1:3 gegen Crystal Palace beträgt die Reserve auf die Abstiegsränge nur noch einen Punkt.

Keystone-SDA

05.03.2026, 23:11

05.03.2026, 23:28

Ein Platzverweis gegen den Niederländer Micky van de Ven in der 38. Minute leitete die fünfte Niederlage in Folge von Tottenham ein. In Überzahl machte Crystal Palace noch vor der Pause aus dem 0:1 ein 3:1. Der Senegalese Ismaila Sarr war zweimal erfolgreich. Tottenham hatte drei Minuten vor dem Platzverweis gegen Van de Ven das Skore eröffnet.

Der Mitte Februar vollzogene Trainerwechsel – von Thomas Frank zu Igor Tudor – hatte bisher nicht die erhoffte Wirkung. Unter Tudor verloren die Spurs, die eine ganze Reihe von grossen Namen in ihren Reihen haben, alle drei Partien.

