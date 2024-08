Rodrigo Bentancur (Mitte) verlor nach einem Zusammenprall kurzzeitig das Bewusstsein. Bild: Imago

Zum Abschluss des ersten Spieltags in der Premier League trennen sich Tottenham und Leicester City 1:1. Doch das Resultat interessiert eher nur am Rande. Der Grund: ein heftiger Zusammenstoss.

dpa

Ein heftiger Zusammenprall hat Fussball-Profi Rodrigo Bentancur kurzzeitig das Bewusstsein geraubt und in der Premier-League-Partie zwischen Tottenham Hotspur und Leicester City für Betroffenheit gesorgt. Der Mittelfeldspieler knallte nach einem Eckball in der 76. Minute mit dem Kopf von Gegenspieler Abdul Fatawu zusammen und ging laut Medienberichten K.o. Er wurde mehrere Minuten auf dem Spielfeld behandelt, ehe er sich hinsetzen konnte und schliesslich mit einer Trage vom Feld gebracht wurde. Auf Fotos ist zu sehen, dass der Uruguayer am Kopf blutete. Betreuer setzten eine Sauerstoffmaske ein.

Noch vor dem Schlusspfiff beim 1:1 zum Auftakt in die Premier-League-Saison der beiden Teams hatte es von der Seitenlinie vorsichtig Entwarnung gegeben, berichteten britische Zeitungen. Tottenham-Trainer Ange Postecoglou sagte nach dem Spiel allerdings auch: «Wir müssen sehr vorsichtig sein. Die gute Nachricht ist, dass er bei Bewusstsein ist und spricht.» Die medizinische Abteilung müsse sich nun um den Spieler kümmern.

Videos aus dem Ressort

Zapped: Canepas Ententanz und die dümmste Frage der olympischen Spiele Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport. 08.08.2024

Endrick, Cubarsi, Güler und Co. – das sind die LaLiga-Shootingstars Die Fussball-Fans dürfen sich auf eine spektakuläre LaLiga-Saison freuen. Mittendrin statt nur dabei: Hochtalentierte Youngsters wie Arda Güler oder Fermin Lopez. 14.08.2024

dpa