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Premier League Tottenham schafft Klassenerhalt – West Ham steigt in die Championship ab

dpa

24.5.2026 - 19:30

Premier League: Tottenham rettet sich, West Ham steigt ab – Gallery
Premier League: Tottenham rettet sich, West Ham steigt ab – Gallery. Joao Palhinha sicherte Tottenham mit seinem Tor zum 1:0-Sieg den Klassenerhalt.

Joao Palhinha sicherte Tottenham mit seinem Tor zum 1:0-Sieg den Klassenerhalt.

Bild: dpa

Premier League: Tottenham rettet sich, West Ham steigt ab – Gallery. Vor dem letzten Spiel bei Crystal Palace feierten Tausende Fans von Meister Arsenal in Süd-London.

Vor dem letzten Spiel bei Crystal Palace feierten Tausende Fans von Meister Arsenal in Süd-London.

Bild: dpa

Premier League: Tottenham rettet sich, West Ham steigt ab – Gallery. Noni Madueke (l) von Meister Arsenal jubelt mit seinem Teamkollegen Kai Havertz über sein Tor zum 0:2.

Noni Madueke (l) von Meister Arsenal jubelt mit seinem Teamkollegen Kai Havertz über sein Tor zum 0:2.

Bild: dpa

Premier League: Tottenham rettet sich, West Ham steigt ab – Gallery. Manchester Citys Trainer Pep Guardiola (r) umarmt Bernardo Silva. Für beide war es das letzte City-Spiel.

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola (r) umarmt Bernardo Silva. Für beide war es das letzte City-Spiel.

Bild: dpa

Premier League: Tottenham rettet sich, West Ham steigt ab – Gallery
Premier League: Tottenham rettet sich, West Ham steigt ab – Gallery. Joao Palhinha sicherte Tottenham mit seinem Tor zum 1:0-Sieg den Klassenerhalt.

Joao Palhinha sicherte Tottenham mit seinem Tor zum 1:0-Sieg den Klassenerhalt.

Bild: dpa

Premier League: Tottenham rettet sich, West Ham steigt ab – Gallery. Vor dem letzten Spiel bei Crystal Palace feierten Tausende Fans von Meister Arsenal in Süd-London.

Vor dem letzten Spiel bei Crystal Palace feierten Tausende Fans von Meister Arsenal in Süd-London.

Bild: dpa

Premier League: Tottenham rettet sich, West Ham steigt ab – Gallery. Noni Madueke (l) von Meister Arsenal jubelt mit seinem Teamkollegen Kai Havertz über sein Tor zum 0:2.

Noni Madueke (l) von Meister Arsenal jubelt mit seinem Teamkollegen Kai Havertz über sein Tor zum 0:2.

Bild: dpa

Premier League: Tottenham rettet sich, West Ham steigt ab – Gallery. Manchester Citys Trainer Pep Guardiola (r) umarmt Bernardo Silva. Für beide war es das letzte City-Spiel.

Manchester Citys Trainer Pep Guardiola (r) umarmt Bernardo Silva. Für beide war es das letzte City-Spiel.

Bild: dpa

Meister Arsenal feiert. Man City verabschiedet Guardiola. Im Abstiegs-Fernduell sichert sich Tottenham den Klassenerhalt. Das passierte am letzten Premier-League-Spieltag.

DPA

24.05.2026, 19:30

24.05.2026, 19:36

Tottenham Hotspur hat am letzten Spieltag der Premier League den Klassenerhalt geschafft, West Ham United steigt hingegen in die 2. Liga ab. Die Spurs setzten sich mit 1:0 (1:0) gegen den FC Everton durch und kamen am Ende einer desaströsen Saison mit insgesamt drei Trainern noch zu einem glücklichen Ende. Die Hammers, die auf eine Niederlage des Konkurrenten hoffen mussten, gewannen ihr Heimspiel gegen Leeds United 3:0 (0:0).

Tottenham war im ausverkauften Stadion an der White Hart Line von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Matchwinner war Joao Palhinha (43. Minute), der den Ball kurz vor der Pause erst an den Pfosten köpfte und dann den Abpraller verwertete. Sein Tor sorgte für emotionale Szenen im Stadion.

Havertz feiert mit Arsenal und Tausenden Fans

Champions-League-Finalist FC Arsenal stand schon vor dem Spieltag als englischer Meister fest. Die Mannschaft um Nationalspieler Kai Havertz setzte sich mit 2:1 (1:0) bei Crystal Palace durch. Sportlich ging es um nichts mehr.

Vor dem Spiel zogen Tausende Arsenal-Fans feiernd durch die Strassen um den Selhurst Park in Süd-London. Die Tore für die Gunners erzielten Gabriel Jesus (42. Minute) und Noni Madueke (48.) nach Vorlage des eingewechselten Havertz. Mit Blick auf das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am Samstag rotierte Trainer Mikel Arteta auf neun Positionen.

Emotionale Szenen in Manchester

Starcoach Pep Guardiola verpasste in seinem letzten Spiel mit Manchester City einen Sieg. Beim Europa-League-Sieger Aston Villa unterlag sein Team mit 1:2 (0:1). Guardiola verabschiedet sich nach zehn Jahren, in denen er mit City sechs Meisterschaften, die Champions League und dreimal den englischen Pokal gewann. City und Villa sind für die Champions League qualifiziert.

Salahs Abschied in Liverpool, Chelsea verpasst Europa

Der FC Liverpool verspielte beim Abschied von Mohamed Salah und Andrew Robertson eine Führung. Die Reds kamen an der Anfield Road gegen Brentford nur zu einem 1:1 (0:0), sind nach einer enttäuschenden Saison allerdings für die Königsklasse qualifiziert. Nach dem Abpfiff liess sich Salah unter Tränen von den Fans feiern.

Der FC Chelsea verpasste es, seine verkorkste Saison noch einigermassen versöhnlich abzuschliessen und verspielte mit dem 1:2 (0:1) beim AFC Sunderland die Qualifikation für Europa.

Vor dem letzten Spiel hatten die Londoner Platz acht belegt, der die Teilnahme an der Conference League bedeutet hätte. Mit einem Sieg hätte Chelsea nächste Saison sogar in der Europa League gespielt. Doch nun müssen sich die Blues mit ihrem neuen Trainer Xabi Alonso in der nächsten Spielzeit voll auf heimische Liga und Pokalwettbewerbe konzentrieren.

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