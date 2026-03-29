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Mitten im Abstiegskampf Tottenham trennt sich bereits wieder von Trainer Igor Tudor

Andreas Lunghi

29.3.2026

Igor Tudor ist nicht mehr Tottenham-Trainer.
Igor Tudor ist nicht mehr Tottenham-Trainer.
KEYSTONE

Tottenham Hotspur und Trainer Igor Tudor gehen getrennte Wege. Der Kroate verlässt den Verein nach nur sieben Spielen. Ein Nachfolger soll demnächst bekanntgegeben werden.

Andreas Lunghi

29.03.2026, 17:18

29.03.2026, 17:39

Erst Mitte Februar übernahm der 47-Jährige den kriselnden Verein aus London. Nach nur sieben Spielen und nur einem Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Atlético Madrid verlässt Tudor Tottenham wieder.

«Wir können bestätigen, dass wir einvernehmlich entschieden haben, den Vertrag mit Trainer Igor Tudor mit sofortiger Wirkung aufzulösen», schreibt Tottenham am Sonntagnachmittag in einer Mitteilung.

Zusammen mit dem Head Coach müssen auch der Torwarttrainer Tomislav Rogic und Athletiktrainer Riccardo Ragnacci den Club verlassen. «Wir bedanken uns für ihre Arbeit in den letzten sechs Wochen.» Tottenham spricht Tudor zudem Beileid aus, nachdem der Kroate kürzlich einen Todesfall in der Familie erlitt.

Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Laut Medienberichten gilt der Italiener Roberto De Zerbi als Wunschlösung. Auch der Österreicher Adi Hütter, der von 2015 bis 2018 bei den Young Boys tätig war und 2018 Meister wurde, soll ein Kandidat sein. Tottenham liegt nach 31 Runden auf dem 17. Rang mit nur einem Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

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