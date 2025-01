Mit Influencer «El Scarso» geht der FC Balzers viral

Mit rund 423'000 Followern auf Instagram hat der FC Balzers, ein kleiner Verein aus Lichtenstein, mehr Anhänger in den sozialen Netzwerken als der FC Basel. Diesen rasanten Erfolg verdankt der Verein dem argentinischen Influencer Valentín Scarsini, genannt «El Scarso». Am Freitag nahm der Argentinier an einem Training seines Lieblingsclubs teil.

10.01.2025