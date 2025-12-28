Guter Auftritt nur halb belohnt: Granit Xhaka Keystone

Granit Xhaka brilliert in der Premier League mit einem Zuckerpass zum 1:0. Ganz zufrieden kann er aber nicht sein, Sunderland spielt im Duell der Aufsteiger nur 1:1 unentschieden und bleibt Siebter.

Keystone-SDA SDA

In der 28. Minute eroberte Granit Xhaka den Ball und lancierte Simon Adingra zwischen drei Abwehrspielern hindurch perfekt. Der Ivorer, der zu Sunderlands Vorteil nicht für den Afrika-Cup aufgeboten wurde, vollendete gekonnt zur Führung.

Am Ende dürfte sich der Captain der Schweizer Nationalmannschaft dennoch ärgern, denn gleich nach der Halbzeitpause glich Dominic Calvert-Lewin für Leeds aus, bei dem der bei Murat Yakin in Ungnade gefallene Noah Okafor bis zur 74. Minute spielte.

Der verblüffende Aufsteiger Sunderland bleibt damit im 7. Rang. Leeds punktete derweil im fünften Spiel in Folge und liegt auf dem 16. Platz, zwei Punkte vor Dan Ndoyes Nottingham Forest und sieben vor West Ham, das auf dem 18. und ersten Abstiegsplatz steht.