  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Premier League Traumpass von Xhaka und doch nur ein Punkt für Sunderland

SDA

28.12.2025 - 17:35

Guter Auftritt nur halb belohnt: Granit Xhaka
Guter Auftritt nur halb belohnt: Granit Xhaka
Keystone

Granit Xhaka brilliert in der Premier League mit einem Zuckerpass zum 1:0. Ganz zufrieden kann er aber nicht sein, Sunderland spielt im Duell der Aufsteiger nur 1:1 unentschieden und bleibt Siebter.

Keystone-SDA

28.12.2025, 17:35

28.12.2025, 17:46

In der 28. Minute eroberte Granit Xhaka den Ball und lancierte Simon Adingra zwischen drei Abwehrspielern hindurch perfekt. Der Ivorer, der zu Sunderlands Vorteil nicht für den Afrika-Cup aufgeboten wurde, vollendete gekonnt zur Führung.

Am Ende dürfte sich der Captain der Schweizer Nationalmannschaft dennoch ärgern, denn gleich nach der Halbzeitpause glich Dominic Calvert-Lewin für Leeds aus, bei dem der bei Murat Yakin in Ungnade gefallene Noah Okafor bis zur 74. Minute spielte.

Der verblüffende Aufsteiger Sunderland bleibt damit im 7. Rang. Leeds punktete derweil im fünften Spiel in Folge und liegt auf dem 16. Platz, zwei Punkte vor Dan Ndoyes Nottingham Forest und sieben vor West Ham, das auf dem 18. und ersten Abstiegsplatz steht.

Meistgelesen

Bringt Camille Rast den Sieg nach Hause?
Schönebergers Hotelroutine «das Ekelhafteste dieser Welt»
Trump vor Treffen mit Selenskyj: Habe mit Putin telefoniert

Videos aus dem Ressort

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

23.12.2025

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

Die besten Aussagen und Interviews des Jahres

Die besten Aussagen und Interviews des Jahres

17.12.2025

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Die besten Aussagen und Interviews des Jahres

Die besten Aussagen und Interviews des Jahres

Mehr Videos

Fussball-News

Serie A. Milan besiegt Verona und übernimmt vorläufig die Tabellenführung

Serie AMilan besiegt Verona und übernimmt vorläufig die Tabellenführung

Du bist zwischen 17 und 95?. Das ist der weltbeste Fussballer deines Jahrgangs

Du bist zwischen 17 und 95?Das ist der weltbeste Fussballer deines Jahrgangs

Gänsehaut-Moment in Anfield. Diogo Jotas Kinder begleiten Liverpool-Stars auf den Platz

Gänsehaut-Moment in AnfieldDiogo Jotas Kinder begleiten Liverpool-Stars auf den Platz

Afrika-Cup. Nigeria steht als zweites Team im Achtelfinal

Afrika-CupNigeria steht als zweites Team im Achtelfinal

«Ich sagte mir: Hey, geniess es!». Das verrückte Jahr von Nati-Goalie Livia Peng

«Ich sagte mir: Hey, geniess es!»Das verrückte Jahr von Nati-Goalie Livia Peng

Premier League. Arsenal und ManCity im Gleichschritt – Wirtz trifft erstmals für Liverpool

Premier LeagueArsenal und ManCity im Gleichschritt – Wirtz trifft erstmals für Liverpool