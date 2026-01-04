  1. Privatkunden
Premier League Traumtor kostet Liverpool zwei Punkte, Sunderland erneut mit Remis

SDA

4.1.2026 - 18:35

Fulhams Harrison Reed (links) jubelt über seinen Ausgleich in letzter Sekunde gegen Meister Liverpool
Fulhams Harrison Reed (links) jubelt über seinen Ausgleich in letzter Sekunde gegen Meister Liverpool
Keystone

Liverpool gibt bei Fulham in der 20. Runde der Premier einen wichtigen Sieg in letzter Minute aus der Hand. Aufsteiger Sunderland bleibt im fünften Spiel in Folge ungeschlagen.

Keystone-SDA

04.01.2026, 18:35

04.01.2026, 18:45

Liverpool sah in London nach dem Treffer zum 2:1 von Cody Gakpo in der 94. Minute bereits wie der glückliche Sieger aus. Doch Harrison Reed mit einem Traumtor aus der Distanz in die rechte obere Torecke sorgte dafür, dass der Meister zum zweiten Mal in Folge die Punkte teilte und die Aufholjagd nach zuvor drei Siegen in Serie im neuen Jahr jäh beendet wurde. Der Rückstand auf Leader Arsenal beträgt 14 Punkte.

Sunderland kam bei Tottenham zu einem Punkt. Das 1:1 bedeutete die vierte Punkteteilung in Folge für das Team mit dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka, das noch einen Rang und Zähler vor Newcastle United auf Platz 8 steht. Die «Magpies» mit Fabian Schär setzten sich gegen Crystal Palace 2:0 durch und feierten den zweiten Sieg in Serie.

