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Achtung Verwechslungsgefahr Tottenham-Trainer Igor Tudor blamiert sich vor Spiel gegen Liverpool

Moritz Meister

16.3.2026

Igor Tudor konnte in seinem fünften Spiel als Trainer der Tottenham Hotspur seinen ersten Punkt holen 
Igor Tudor konnte in seinem fünften Spiel als Trainer der Tottenham Hotspur seinen ersten Punkt holen 
EPA

Die Tottenham Hotspur feierten mit dem 1:1-Unentschieden beim FC Liverpool einen Achtungserfolg im Abstiegskampf. Dennoch steht nicht der gewonnene Punkt, sondern eine skurrile Aktion von Coach Igor Tudor im Mittelpunkt.

Moritz Meister

16.03.2026, 16:05

16.03.2026, 16:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Tottenham-Trainer Igor Tudor sorgte vor dem Spiel gegen Liverpool für eine kuriose Szene, als er seinen eigenen Teammanager Allan Dixon für Liverpool-Trainer Arne Slot hielt.
  • Sportlich holte Tottenham beim 1:1 in Liverpool einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf nach vier Niederlagen zum Start unter Tudor.
  • Trotz des Achtungserfolgs bleibt Tudors Zukunft unsicher, während Tottenham im Champions-League-Rückspiel gegen Atlético Madrid einen Drei-Tore-Rückstand aufholen muss.
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Dass das Leben als Trainer bei den Tottenham Hotspur kein Zuckerschlecken ist, dürfte Igor Tudor bereits nach wenigen Tagen erkannt haben. Vier Niederlagen setzte es für den Coach zu Beginn seiner Amtszeit beim Europa-League-Sieger. Wodurch die Lage bei den «Spurs» nicht gerade besser wurde. Abstiegsangst statt Europa-Cup-Quali heisst die Devise bei den Nordlondonern aktuell. 

Das Gastspiel beim amtierenden englischen Meister Liverpool stand bereits vor dem Anpfiff für Tudor unter keinem guten Stern. Nach der desaströsen Pleite unter der Woche bei Atletico Madrid und seinem unkonventionellen Goaliewechsel, steht der ehemalige Juve-Coach in London bereits schon wieder vor dem Aus. Das Spiel in Liverpool war für ihn schon ein kleines Endspiel, da in englischen Medien bereits schon wieder über seinen Abgang spekuliert wird. 

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Und ausgerechnet vor einem so wichtigen Spiel tritt der 47-Jährige ins nächste Fettnäpfchen. Irgendwie sehen Männer mit Glatze doch alle gleich aus, dürfte sich der Tottenham-Trainer gedacht haben, als er sich einem Mann mit lichtem Haar im Stadion an der Anfield Road von hinten näherte. Tudor hielt diesen offensichtlich für Liverpools Trainer Arne Slot, doch als er ihm auf den Rücken tippte, musste er erstmal feststellen, dass es sein eigener Teammanager Allan Dixon war, den er da antippte. Sichtlich überrascht schauten sich die beiden an. Ehe Tudor weiterzog, um Slot dann schliesslich doch noch in der Nähe der Liverpooler Trainerbank anzutreffen. 

Am Ende dürfte nicht nur das Internet über die Aktion lachen, sondern auch Tudor selbst. Denn die Nordlondoner holten überraschend ein 1:1-Unentschieden bei Liverpool. Beim kommenden Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Atlético Madrid dürfte die Begrüssung des gegnerischen Trainers allerdings die kleinste Sorge des Kroaten sein. Denn dann müsste Tottenham einen Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen, um den Einzug ins Viertelfinale noch zu schaffen.

Das Hinspiel

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