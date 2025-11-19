  1. Privatkunden
Verlässt Granit Xhaka Sunderland im Winter Richtung Italien?

Patrick Lämmle

19.11.2025

Granit Xhaka ist mit Sunderland sensationell in die Saison gestartet.
Granit Xhaka ist mit Sunderland sensationell in die Saison gestartet.
Bild: Keystone

Im Sommer wurde Granit Xhaka mit der AC Milan und auch mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Am Ende wechselte der Nati-Captain zu Sunderland. Nun ranken sich erneut Gerüchte um Xhaka.

Patrick Lämmle

19.11.2025, 19:00

19.11.2025, 19:01

Laut der italienischen Sportzeitung «Tuttosport» sei Granit Xhaka einem Wechsel von Sunderland zu Juventus Turin nicht abgeneigt. Und dies schon in diesem Winter, nach nur einem halben Jahr in der Premier League. In Turin sei man beeindruckt, wie schnell Xhaka bei Sunderland zur unumstrittenen Leaderfigur aufstieg – auch Trainer Luciano Spalletti. Woher die Informationen kommen, dass Xhaka einem Wechsel nicht abgeneigt wäre, wird bei «Tuttosport» allerdings nicht erwähnt.

Nati-Star verzaubert Sunderland. «Granit Xhaka ist der beste Captain, den ich je hatte»

Nati-Star verzaubert Sunderland«Granit Xhaka ist der beste Captain, den ich je hatte»

Und so stellt sich die Frage, ob der Bericht mehr als nur ein Strohfeuer ist. Xhaka fühlt sich in Sunderland rundum wohl und steht mit seinem Team, einem Abstiegskandidaten, sensationell auf Rang 4. Englische Medien zeichnen denn auch ein ganz anderes Bild, von Wechselgelüsten könne nicht die Rede sein.

Klar ist indes, dass Xhaka im kommenden Sommer einmal mehr an einer WM teilnehmen wird. Die Schweiz hat sich am Dienstagabend zum sechsten Mal in Folge für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

