Der Oberschenkel zwickt: Mohamed Salah applaudiert den Fans bei seiner Auswechslung am Samstag Keystone

Die Partie gegen Crystal Palace dürfte für Mohamed Salah die letzte im Trikot von Liverpool gewesen sein.

Keystone-SDA SDA

Der Ägypter musste am Samstag beim 3:1-Sieg der Reds nach einer Stunde verletzt vom Rasen, laut Angaben des ägyptischen Fussballverbandes wird er aufgrund eines Muskelrisses im Oberschenkel für den Rest der Saison ausfallen. Eine Bestätigung von Liverpool gab es zunächst nicht.

Salah wird Liverpool am Saisonende verlassen. Wie der ägyptische Nationalteam-Direktor Ibrahim Hassan gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, benötigt der 33-Jährige vier Wochen Pause. Für die Mitte Juni startende WM soll der Stürmerstar der Nordafrikaner rechtzeitig fit sein.

Salah applaudierte den Fans bei seiner Auswechslung. Der «Egyptian King» spielt seit neun Jahren für Liverpool. Mit dem Klub gewann er einmal die Champions League und zweimal den Titel in der Premier League. Wohin Salah im Sommer wechselt, ist offen. Liverpools Saison in der Premier League endet am 24. Mai mit dem Heimspiel gegen Brentford. Dann soll der langjährige Leistungsträger gebührend verabschiedet werden.