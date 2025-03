Den Ball für ein paar Wochen nicht mehr so genau im Blick: Nathan Aké muss nach einer Fussoperation pausieren. Keystone

Der englische Meister Manchester City muss noch länger auf seinen Verteidiger Nathan Aké verzichten.

Keystone-SDA SDA

Wie Trainer Pep Guardiola erklärte, fällt der Niederländer nach einer Operation am Fuss «zehn bis elf Wochen» aus. Der Teamkollege des aktuell ebenfalls verletzten Schweizer Internationalen Manuel Akanji war am 1. März in einem Cupspiel gegen Plymouth ausgewechselt worden, nachdem eine ältere Verletzung wieder aufgebrochen war.

Vor allem in der Abwehr plagen die Citizens schon länger grössere Sorgen. Neben Aké und Akanji fehlt mit John Stones ein weiterer Stammverteidiger. Die Titelverteidigung ist mit bereits 20 Punkten Rückstand auf Leader Liverpool nicht mehr realistisch.