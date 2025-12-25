Steht mit Newcastle United am zweiten Weihnachtstag im Einsatz: Newcastles Schweizer Verteidiger Fabian Schär Keystone

In der Premier League setzt der Weihnachts-Stress diesmal mit leichter Verspätung ein. Am traditionell mit Spielen vollgepackten Boxing Day steigt mit Manchester United gegen Newcastle nur eine Partie.

Keystone-SDA SDA

Üblicherweise ist der zweite Weihnachtstag in der Premier League vollgepackt, in diesem Jahr ist es anders, da er auf einen Freitag fällt. Aufgrund der TV-Verträge sind Partien am Samstag und Sonntag fixiert, sodass nicht viel Spielraum für den traditionellen Boxing Day übrig blieb.

Dafür geht es dann einen Tag später mit sieben Matches so richtig los. Bis inklusive 8. Januar stehen vier Runden mit so mancher Schlagerpaarung auf dem Programm.

Spitzenreiter Arsenal nimmt die intensive Phase mit zwei Punkten Vorsprung auf Manchester City in Angriff. Die «Gunners» treten gegen den Neunten Brighton (27.12./zuhause), den Dritten Aston Villa (30.12./zuhause), den 15. Bournemouth (3.1./auswärts) und den Fünften Liverpool (8.1./zuhause) an. Auf Manchester City warten der 17. Nottingham Forest mit Dan Ndoye (27.12./auswärts), der Sechste Sunderland mit Granit Xhaka (1.1./auswärts), der Vierte Chelsea (4.1./zuhause) und Brighton (7.1./zuhause).

Für den überraschenden Aufsteiger Sunderland könnte sich in den kommenden Tagen entscheiden, ob man sich weiter nach oben orientieren kann. Neben ManCity stehen mit Leeds (28.12./zuhause), Tottenham (4.1./auswärts) und Brentford (7.1./auswärts) drei Gegner an, die in der Rangliste hinter den Nordengländern klassiert sind.