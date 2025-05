Frei: «Spielst du vier Jahre unter Pep Guardiola, macht dich das kaputt» 08.05.2025

Manchester City gehört zu den grossen Verlierern der diesjährigen Champions-League-Saison. Alex Frei erklärt den Unterschied zwischen Bayern und ManCity und prophezeit, dass Pep Guardiola diverse neue Spieler bekommt.

Redaktion blue Sport Michael Wegmann

Aus der Champions League hat sich ManCity bereits in den Sechzehntelfinals verabschiedet, in der Meisterschaft liegt man kurz vor Ende mit 18 (!) Punkten Rückstand auf Liverpool auf Platz 3.

Mit ein Grund für die schwache Saison sei die Leistungskultur im und um den Verein, sagt Alex Frei im Heimspiel auf blue Sport. «Ich glaube nicht, dass Man City schon eine solche Kultur wie Bayern München hat. Wenn du bei Bayern unterschreibst, musst du alle möglichen Titel holen, die du kannst. Dafür gehst du dort hin, und das jedes Jahr.»

ManCity hat nicht die Leistungskultur von Bayern

Bestes Beispiel für diese These? Bayern-Urgestein Thomas Müller. Frei: «Thomas Müller ist ein Phänomen. Er freut sich noch bei seiner elften Meisterschaft so als wäre es erst die zweite. Das finde ich phänomenal.»

Der ehemalige Nati-Star glaubt nicht, dass es den Spielern von ManCity an Erfolgshunger mangle. «Wenn du 60, 70 Matches hast mit Liga, Cup und FA Cup, denkst du gegen Nottingham oder so, dass 80 Prozent auch reichen würden. Dann bekommst du eins an den Pinsel. Passiert dir das dreimal, ist die Meisterschaft weg.»

Nicht nur deshalb glaubt Frei, dass ManCity ein grosser personeller Umbruch bevorsteht, grösser noch als derjenige bei Real Madrid. Mit ein Grund auch Trainer Pep Guardiola und seine Art. Frei: «Er ist der wahrscheinlich beste Trainer der Welt. Aber wenn du als Spieler vier Jahre unter Guardiola spielst, macht dich das kaputt. Weil er so fordernd ist. Das macht dich müde.»

Heimspiel – Der Fussball-Talk in voller Länge

Heimspiel | Champions League: Highlights und Enttäuschungen Yann Sommer hext Inter ins Finale der Champions League, während YB ein historisches Debakel erlebt. Stefan Eggli diskutiert mit Alex Frei, Mladen Petric und Roman Kilchsperger über die Helden und die grössten Enttäuschungen der Königsklasse. 08.05.2025