«Wenn ich nochmals in der Schweiz spiele, dann für Basel» 13.11.2024

Fabian Schär ist im Fussball-Talk Heimspiel bei blue Sport zu Gast. Der aus der Nati zurückgetretene Innenverteidiger spricht über seinen bei Newcastle auslaufenden Vertrag und verrät, dass er in der Schweiz nur zum FC Basel zurückkehren würde.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Fabian Schär ist bei blue Sport im Fussball-Talk Heimspiel zu Gast.

Der 86-fache Nationalspieler spricht über seinen bei Newcastle auslaufenden Vertrag und erklärt, dass er momentan nicht daran denkt, in die Schweiz zurückzukehren.

Schär verrät zudem, dass es 2012, als er von Wil zu Basel wechselte, auch Interesse von diversen anderen Klubs aus der Super League gab. Er war sich damals aber sicher, dass er die Chance beim FCB wahrnehmen möchte. Mehr anzeigen

In der Premier League spielt Fabian Schär bei Newcastle United weiterhin eine grosse Rolle. Der Schweizer ist in der Innenverteidigung gesetzt und spielte – abgesehen von einer Rotsperre – bisher immer über 90 Minuten. Doch der Vertrag von Schär läuft im nächsten Sommer aus. Stehen die Zeichen also auf Abschied?

Im Fussball-Talk Heimspiel auf blue Sport erklärt der 32-Jährige: «Ich fühle mich super wohl bei Newcastle, spiele seit Jahren und habe einen Trainer, der auf mich setzt. Für mich stimmt alles. Ich würde sehr gerne bleiben. Verein und Trainer wissen, was sie an mir haben.» Gespräche über eine Vertragsverlängerung werden in den nächsten Wochen stattfinden. Schär erläutert: «Grundsätzlich ging das in den letzten Jahren immer relativ schnell. Der Klub wollte mich behalten, ich wollte bleiben. Darum war das nie eine grosse Sache.» Er sei sowieso nicht derjenige, der das grundsätzlich aushandeln müsse. Er habe jemanden an seiner Seite, der das für ihn mache, meint Schär und ergänzt: «Es gibt kompliziertere Fälle als bei mir.»

Bei Ex-Spielern im Alter eines Fabian Schär träumen natürlich die Basel-Fans vom nächsten Star, der zum FCB zurückkehren könnte. Wie Xherdan Shaqiri, der im vergangenen Sommer mit 32 Jahren aus der MLS zurück nach Basel wechselte. Auf die Frage von Moderator Stefan Eggli, ob eine Rückkehr bei Schär ebenfalls ein Thema sei, erklärt dieser: «Ich hatte mit Dave (Degen, die Red.) schon lange kein Gespräch mehr.»

In früheren Interviews verkündete Schär, dass es für ihn ein Traum sei, wieder einmal für Basel zu spielen. Von Andy Böni, Chefredaktor blue Sport, darauf angesprochen, sagt Schär: «Das habe ich immer am Anfang gesagt, als ich ins Ausland bin, dass ich das gerne machen würde.» Mit mehr Erfahrung und vielen Jahren wisse man auch ein bisschen mehr und dass man nicht zu weit vorausschauen sollte. Schär erklärt, dass er Schritt für Schritt nehme und sich schnell viel ändern könne: «Momentan fühle ich mich aber extrem wohl und denke nicht daran zurückzukommen. Aber wenn ich in der Schweiz nochmals Fussballspielen würde, dann kann ich es mir nur beim FCB vorstellen.»

Der Wechsel von Wil zum FCB

Fabian Schär entschied sich schon 2012 für den FC Basel. Damals wechselte der Innenverteidiger vom FC Wil in der Challenge League zum damaligen Super-League-Krösus. Schär erinnert sich, dass ein FCB-Scout ihn nach einem Spiel mit Wil angesprochen habe. Interesse gab es jedoch auch von anderen Super-Ligisten wie Sion oder St.Gallen. Doch Schär verrät: «Ich hatte das Gespräch mit dem FCB, bin raus und habe gesagt, egal was ist, ich will dahin, auch wenn ich die Nummer 5 der Innenverteidiger bin. Diese Möglichkeit und Chance wird nicht mehr kommen. Ich wollte diese Chance packen – und es ist ja dann alles extrem gut gelaufen.»

Schär wechselte also im Sommer 2012 zum FC Basel und etablierte sich schnell als Stammspieler. Drei Jahre, 114 Spiele und 15 Tore später verliess Schär Basel und die Schweiz in Richtung Bundesliga. Seit nun 12 Jahren spielt er im Ausland und erwägt im Moment nicht, bald in die Schweiz zurückzukommen.

