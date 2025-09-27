  1. Privatkunden
Der Zauber ist verflogen West Ham trennt sich von Trainer Potter

SDA

27.9.2025 - 13:02

Zum Haare raufen: Nach einem miserablen Saisonstart ist Graham Potter seinen Job als Trainer von West Ham United los.
Zum Haare raufen: Nach einem miserablen Saisonstart ist Graham Potter seinen Job als Trainer von West Ham United los.
Keystone

Nach einem Fehlstart in die neue Saison trennt sich Premier-League-Klub West Ham United von seinem Trainer Graham Potter.

Keystone-SDA

27.09.2025, 13:02

27.09.2025, 13:46

Mit nur drei Punkten aus den ersten fünf Ligaspielen sind die Ostlondoner Tabellen-Vorletzter.

Potter wird damit im Spiel bei Everton am Montagabend nicht mehr auf der Bank sitzen, obwohl er noch am Freitag Medientermine wahrgenommen hatte. Der 50-jährige Engländer war erst seit Januar für die Mannschaft verantwortlich, die auch schon aus dem Liga-Cup bereits ausgeschieden ist.

Die Klub-Führung zeigte sich in ihrer Mitteilung unzufrieden mit den Ergebnissen schon in der vergangenen Saison. Resultate und Leistungen im Verlauf der zweiten Hälfte der vorigen Spielzeit und zu Beginn der neuen Saison hätten nicht den Erwartungen entsprochen, hiess es.

Wer Nachfolger wird, steht noch nicht fest. Als ein Kandidat gilt laut Medien Nuno Espirito Santo, der zuletzt bei Nottingham Forest seinen Posten räumen musste.

