  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Premier League Xhaka punktet mit Sunderland – Woltemade schiesst Newcastle zum Sieg

SDA

13.9.2025 - 18:28

Nick Woltemade erlebte eine gelungene Premier-League-Premiere
Nick Woltemade erlebte eine gelungene Premier-League-Premiere
Keystone

Der Deutsche Nick Woltemade schiesst Newcastle bei seinem Premier-League-Debüt zum ersten Saisonsieg.

Keystone-SDA

13.09.2025, 18:28

13.09.2025, 19:19

Der für 75 Millionen Euro von Stuttgart geholte Stürmer traf in der 29. Minute mit dem Kopf zum 1:0-Heimsieg gegen Wolverhampton. Fabian Schär spielte mit Newcastle in der Verteidigung souverän.

Auch Granit Xhaka zeigte in der 4. Runde eine gute Leistung mit Sunderland, das Crystal Palace beim torlosen Remis in London einen Punkt abknöpfte. Der Aufsteiger hat nach vier Spielen starke sieben Punkte auf dem Konto.

Meistgelesen

Bertone verkürzt per Elfmeter – wird Basel jetzt nervös?
Polen schickt Kampfjets in die Luft +++ Trump: «Bin bereit für schwere Sanktionen gegen Russland»
Wird sie Nordkoreas nächste Herrscherin?

Videos aus dem Ressort

Real Sociedad - Real Madrid 1:2

Real Sociedad - Real Madrid 1:2

LALIGA | 4. Runde | Saison 25/26

13.09.2025

Prinz Harry trifft ukrainische Kriegsveteranen

Prinz Harry trifft ukrainische Kriegsveteranen

Prinz Harry besuchte am Freitag die Ukraine und traf mit einem Team seiner Invictus Games Foundation in Kiew ein, um die Pläne seiner Wohltätigkeitsorganisation zur Rehabilitation verwundeter Soldaten vorzustellen. 

12.09.2025

Xamax – Wil 3:1

Xamax – Wil 3:1

Challenge League | 7. Runde | Saison 25/26

12.09.2025

Real Sociedad - Real Madrid 1:2

Real Sociedad - Real Madrid 1:2

Prinz Harry trifft ukrainische Kriegsveteranen

Prinz Harry trifft ukrainische Kriegsveteranen

Xamax – Wil 3:1

Xamax – Wil 3:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ermittlungen laufen. Razzia beim FC Ingolstadt wegen unklaren Zahlungen – war GC-Boss Gärtner involviert?

Ermittlungen laufenRazzia beim FC Ingolstadt wegen unklaren Zahlungen – war GC-Boss Gärtner involviert?

Super League. Görtler hat zahlreichen Widerständen getrotzt

Super LeagueGörtler hat zahlreichen Widerständen getrotzt

Deutschland. Leverkusen siegt bei Debüt von Trainer Hjulmand

DeutschlandLeverkusen siegt bei Debüt von Trainer Hjulmand