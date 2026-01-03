  1. Privatkunden
Premier League Wolverhampton beendet Sieglosigkeit in der 20. Runde

SDA

3.1.2026 - 18:12

Die Wolverhampton Wanderers können doch noch gewinnen: Mateus Mané & Co. siegen in der 20. Runde der Premier League erstmals
Die Wolverhampton Wanderers können doch noch gewinnen: Mateus Mané & Co. siegen in der 20. Runde der Premier League erstmals
Keystone

Die Wolverhampton Wanderers gewinnen in der 20. Runde der Premier League zum ersten Mal. Kein anderes Team seit der Gründung der Liga im Jahr 1992 musste länger auf einen Sieg warten.

Keystone-SDA

03.01.2026, 18:12

03.01.2026, 18:15

Der abgeschlagene Tabellenletzte aus Wolverhampton, der am Dienstag bereits mit einem Punktgewinn bei Manchester United aufhorchen liess, beendete die Sieglosigkeit gegen West Ham gleich mit einem 3:0. Bereits nach 41 Minuten und Toren von Jhon Arias, Hwang Hee-Chan und des erst 18-jährigen Mateus Mané stand das Endresultat fest.

Dank des Sieges im Kellerduell konnte Wolverhampton den Rückstand auf West Ham im 18. Rang auf acht Punkte verkürzen. Zum rettenden 17. Platz, den Dan Ndoyes Nottingham Forest belegt, sind es aber immer noch zwölf Punkte Abstand.

