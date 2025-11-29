  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vom 0:2 zum 3:2 Xhaka und Sunderland mit grossartiger Wende gegen Bournemouth

SDA

29.11.2025 - 18:53

Sunderlands Captain Granit Xhaka (links) freut sich über einen weiteren Sieg
Sunderlands Captain Granit Xhaka (links) freut sich über einen weiteren Sieg
Keystone

Granit Xhaka kehrt mit Sunderland in der Premier League nach drei Partien mit nur zwei gewonnenen Punkten zum Siegen zurück.

Keystone-SDA

29.11.2025, 18:53

29.11.2025, 19:03

Der Aufsteiger drehte im Heimspiel gegen Bournemouth ein 0:2 in ein 3:2 und nimmt zumindest bis am Sonntag den 4. Tabellenplatz ein. Der gut aufspielende Xhaka bereitete in der 46. Minute das 2:2 von Bertrand Traoré vor. Den Siegtreffer für das Heimteam erzielte Brian Brobbey (69.).

Manchester City gab gegen Leeds United eine 2:0-Führung preis, ehe Phil Foden die Gastgeber in der 91. Minute mit dem 3:2 doch noch zum Sieg schoss. Foden hatte in der ersten Minute schon zum 1:0 getroffen. Bei Leeds wurde Noah Okafor in der 82. Minute eingewechselt.

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Andreas Böni über die Familie Xhaka: «Die Lebensgeschichte berührt dich extrem»

Verhaftet, gefoltert, gedemütigt. Das neue Buch «Mensch Fussballstar» von Andreas Böni erzählt unter anderem die Familiengeschichte von Granit Xhaka.

04.09.2025

Meistgelesen

Vermisste österreichische Influencerin ist tot
Robinson führt vor Hector – Rast und Holdener deutlich zurück
Schlussphase im Zürcher Derby – hat GC noch eine Antwort auf Lager?

Videos aus dem Ressort

Barcelona - Alavés 3:1

Barcelona - Alavés 3:1

LALIGA | 14. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

FC-Thun-Trainer Mauro Lustrinelli lädt blue Sport zum Risotto ein und verrät, mit welchen Zutaten er sein Team an die Tabellenspitze führt.

24.11.2025

Maritz: «Rafel Navarro bringt neuen Schwung, es sind alle sehr motiviert»

Maritz: «Rafel Navarro bringt neuen Schwung, es sind alle sehr motiviert»

29.11.2025

Barcelona - Alavés 3:1

Barcelona - Alavés 3:1

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Risotto mit Lustrinelli: Das Erfolgsrezept des Thun-Trainers

Maritz: «Rafel Navarro bringt neuen Schwung, es sind alle sehr motiviert»

Maritz: «Rafel Navarro bringt neuen Schwung, es sind alle sehr motiviert»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Erster Treffer für neuen Klub. Torpremiere für Andi Zeqiri in Polen

Erster Treffer für neuen KlubTorpremiere für Andi Zeqiri in Polen

Beste Aussicht. Nati-Fan Markus kann Wälti, Schertenleib & Co. vom Hotelzimmer aus anfeuern

Beste AussichtNati-Fan Markus kann Wälti, Schertenleib & Co. vom Hotelzimmer aus anfeuern

Xhaka, Wälti und Co.. Das sind die Nominierten für die Swiss Football Night 2025

Xhaka, Wälti und Co.Das sind die Nominierten für die Swiss Football Night 2025