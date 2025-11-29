Sunderlands Captain Granit Xhaka (links) freut sich über einen weiteren Sieg Keystone

Granit Xhaka kehrt mit Sunderland in der Premier League nach drei Partien mit nur zwei gewonnenen Punkten zum Siegen zurück.

Keystone-SDA SDA

Der Aufsteiger drehte im Heimspiel gegen Bournemouth ein 0:2 in ein 3:2 und nimmt zumindest bis am Sonntag den 4. Tabellenplatz ein. Der gut aufspielende Xhaka bereitete in der 46. Minute das 2:2 von Bertrand Traoré vor. Den Siegtreffer für das Heimteam erzielte Brian Brobbey (69.).

Manchester City gab gegen Leeds United eine 2:0-Führung preis, ehe Phil Foden die Gastgeber in der 91. Minute mit dem 3:2 doch noch zum Sieg schoss. Foden hatte in der ersten Minute schon zum 1:0 getroffen. Bei Leeds wurde Noah Okafor in der 82. Minute eingewechselt.