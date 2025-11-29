Granit Xhaka kehrt mit Sunderland in der Premier League nach drei Partien mit nur zwei gewonnenen Punkten zum Siegen zurück.
Der Aufsteiger drehte im Heimspiel gegen Bournemouth ein 0:2 in ein 3:2 und nimmt zumindest bis am Sonntag den 4. Tabellenplatz ein. Der gut aufspielende Xhaka bereitete in der 46. Minute das 2:2 von Bertrand Traoré vor. Den Siegtreffer für das Heimteam erzielte Brian Brobbey (69.).
Manchester City gab gegen Leeds United eine 2:0-Führung preis, ehe Phil Foden die Gastgeber in der 91. Minute mit dem 3:2 doch noch zum Sieg schoss. Foden hatte in der ersten Minute schon zum 1:0 getroffen. Bei Leeds wurde Noah Okafor in der 82. Minute eingewechselt.