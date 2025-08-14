  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Abstiegskampf droht Xhaka spricht von der wohl «grössten Herausforderung» der Karriere

SDA

14.8.2025 - 09:49

Granit Xhaka war mit seinen vorherigen Klubs FC Basel, Borussia Mönchengladbach, Arsenal und Bayer Leverkusen in der Meisterschaft nie schlechter als im 8. Rang klassiert - nun steht ihm bei Sunderland wohl eine Saison im Abstiegskampf bevor
Granit Xhaka war mit seinen vorherigen Klubs FC Basel, Borussia Mönchengladbach, Arsenal und Bayer Leverkusen in der Meisterschaft nie schlechter als im 8. Rang klassiert - nun steht ihm bei Sunderland wohl eine Saison im Abstiegskampf bevor
Keystone

Granit Xhaka startet am Samstag in seine 15. Profisaison – und erlebt dabei eine Premiere. Mit Sunderland wird der Schweizer Nati-Captain wohl erstmals in seiner Karriere gegen den Abstieg spielen.

Keystone-SDA

14.08.2025, 09:49

14.08.2025, 11:03

Granit Xhaka dürfte genau wissen, auf was er sich mit seinem etwas überraschenden Transfer von Bayer Leverkusen nach Sunderland eingelassen hat. Immerhin stand er sieben Jahre mit Arsenal im Fokus und kennt den Fussball auf der Insel bestens.

Sunderland statt Champions League. Granit Xhaka flüchtet aus Leverkusen – und landet bei einem Premier-League-Aufsteiger

Sunderland statt Champions LeagueGranit Xhaka flüchtet aus Leverkusen – und landet bei einem Premier-League-Aufsteiger

Die Statistik und die Buchmacher sind skeptisch. In den letzten beiden Saisons mussten alle drei Aufsteiger den direkten Weg zurück in die zweite Spielklasse antreten – deren Schicksal war meist schon weit vor dem letzten Spieltag besiegelt. Die Experten erwarten in der kommenden Saison kaum etwas anderes – und Sunderland wird sogar ziemlich einhellig auf den 20. und letzten Platz gesetzt.

Xhaka auch in Sunderland Captain

Der äusserst ehrgeizige Xhaka wird sich also mit 32 Jahren noch einmal umstellen müssen. Mit dem FC Basel, Borussia Mönchengladbach, Arsenal und Bayer Leverkusen waren zwei 8. Plätze die schlechtesten Rangierungen seiner Karriere. Nun mutet sich der Schweizer Rekord-Nationalspieler eine Aufgabe zu, die eines Herkules würdig wäre. Er soll eine junge, unerfahrene Truppe befähigen, in der Premier League zu bestehen.

«Ich liebe die Herausforderung», betonte Xhaka, nachdem er in Sunderland einen Dreijahres-Vertrag unterschrieben hatte. «Und dies ist vielleicht die grösste Herausforderung meiner Karriere.» Kurz vor dem Saisonstart wurde der Captain der Schweizer Nationalmannschaft zudem auch bei Sunderland in diese Rolle befördert.

Der Basler glaubt, dass die Mentalität in Sunderland zu ihm passe. Die Gegend im (ehemaligen) Industriegürtel Englands bietet nicht den Glamour Londons und auch keine mondänen Seebäder wie in Brighton.

Im 19. Jahrhundert galt Sunderland als die «Welt-Hauptstadt der Schiffsbauer», doch 1988 schloss die letzte Schiffswerft, fünf Jahre später folgte die letzte Kohlegrube. Die Arbeitslosenquote lag zeitweise bei über 20 Prozent.

Granit Xhaka neu bei den «Black Cats».
Granit Xhaka neu bei den «Black Cats».
Screenshot Instagram/Sunderland

Touristen verirren sich sozusagen nie nach Sunderland, doch die Begeisterung der Region für die «Black Cats» ist riesig. «Ich spüre die Energie der Leute», schwärmte Xhaka schon nach wenigen Tagen. Die besten Zeiten des Vereins liegen viele Jahre zurück. Zwischen 1892 und 1936 gewann Sunderland sechs Mal die Meisterschaft, 1973 dann auch noch den Cup. In der Meisterschaft folgten verschiedene Auf- und Abstiege, 2017 in die zweite und ein Jahr später sogar in die dritte Division.

Geld aus Zürich

Seit dem Einstieg des Zürchers Milliardärs Kyril Louis-Dreyfus, ein Erbe des ehemaligen Adidas-Chefs Robert Louis-Dreyfus, im Februar 2021 geht es wieder aufwärts. Ein Jahr später ging es zurück in die Championship und nun in die Premier League. Bei Leverkusen, wo er noch einen Vertrag über drei Jahre gehabt hätte, wurde Xhaka vorletzte Saison Meister und Cupsieger; auch in der neuen Spielzeit hätte er mit Leverkusen Champions League gespielt. In der Bundesliga war er auch näher der Basler Heimat. Aus dem Nordosten Englands gibt es keine regelmässigen Flüge in die Schweiz.

Günstiger Königstransfer?. Diese Sunderland-Neuzugänge sind teurer als Granit Xhaka

Günstiger Königstransfer?Diese Sunderland-Neuzugänge sind teurer als Granit Xhaka

«Ich hatte das Gefühl, dass ich noch einmal eine Herausforderung brauche, eine grosse Herausforderung, ein Projekt», erklärt Xhaka seinen Wechsel. «Hier finde ich genau das.» Trotz Investitionen von über 130 Millionen Franken wird es für Sunderland ein Überlebenskampf in der Premier League. Vor allem offensiv scheint (zu) wenig Qualität da zu sein. Auch der 49-jährige französische Cheftrainer Régis Le Bris, dessen Vertrag erst gerade vorzeitig verlängert wurde, verfügt über kaum Erfahrung auf höchstem Niveau.

Fehlstart verboten

Der Start wird für Sunderland wegweisend sein. Am Samstag treffen die «Black Cats» im ersten Ernstkampf der neuen Saison zuhause auf West Ham United, eine Woche später auswärts auf den Mitaufsteiger Burnley. Beides sind Teams, die ebenfalls gegen den Abstieg kämpfen dürften.

Im Herbst 2016, als Sunderland letztmals in der Premier League spielte, holte es aus den ersten zehn Partien nur zwei Punkte. Einen solchen Fehlstart kann sich Xhakas neues Team nicht leisten, sonst droht das gleiche Schicksal wie vor neun Jahren.

Videos aus dem Ressort

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Rubén Vargas wuchs zwischen Schweizer Ordnung und karibischer Lebensfreude auf. Sein Vater träumte von Baseball, doch Vargas entschied sich für den Fussball – und ist heute Stammspieler in der Nati.

05.08.2025

Meistgelesen

Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?
Europäer warnen mit Psychotrick – dann geht Trump plötzlich ein Licht auf
Mann kauft Besucherparkplätze – und will sie für Viertelmillion an Nachbarn verkaufen
Vermisste Milina K. nach 4 Jahren tot aufgefunden
«Der Bundesrat kriecht Trump auf den Knien hinterher»

Videos aus dem Ressort

Wyberhaken

Wyberhaken

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

Brienzer vorwärts

Brienzer vorwärts

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

Kurz

Kurz

Erklärvideo zu den einzelnen Zügen im Schwingsport. Quelle: Eidgenössischer Schwingerverband

14.08.2025

Wyberhaken

Wyberhaken

Brienzer vorwärts

Brienzer vorwärts

Kurz

Kurz

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Enrique sollte die Trainerlizenz verlieren». Donnarumma-Erbe Chevalier patzt gegen Tottenham und sorgt im Netz für Lacher

«Enrique sollte die Trainerlizenz verlieren»Donnarumma-Erbe Chevalier patzt gegen Tottenham und sorgt im Netz für Lacher

Junge Wilde statt Altstars. Die neue Strategie der saudischen Fussball-Klubs

Junge Wilde statt AltstarsDie neue Strategie der saudischen Fussball-Klubs

Sportlicher Nati-Star. Rubén Vargas: «Mein Vater wollte, dass ich Baseball spiele»

Sportlicher Nati-StarRubén Vargas: «Mein Vater wollte, dass ich Baseball spiele»