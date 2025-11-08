  1. Privatkunden
DE

Sunderland-Captain Xhaka trifft auf Ex-Klub Arsenal: «Das wird ein emotionales Spiel für mich»

Syl Battistuzzi

8.11.2025

Xhaka vor Arsenal-Kracher: «Für mich wird das ein emotionales Spiel»

Xhaka vor Arsenal-Kracher: «Für mich wird das ein emotionales Spiel»

Granit Xhaka surft aktuell mit Sunderland auf einer Erfolgswelle und freut sich nun auf das Duell mit seinem langjährigen Ex-Klub Arsenal.

07.11.2025

Sieben Jahre trug Granit Xhaka das Trikot von Arsenal – nun empfängt der Schweizer als Sunderland-Captain seinen Ex-Klub. Für den 33-Jährigen wird es ein Spiel voller Emotionen.

Syl Battistuzzi

08.11.2025, 08:00

08.11.2025, 08:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Granit Xhaka trifft am Samstag mit Sunderland als Captain auf seinen Ex-Klub Arsenal – ein emotionales Duell nach sieben Jahren bei den Gunners.
  • Sunderland steht überraschend auf Rang 4 der Premier League, Xhaka ist als Führungsspieler und Schlüsseltransfer zentral für den Erfolg des Aufsteigers.
  • Tabellenführer Arsenal reist mit beeindruckender Defensivbilanz an, hat acht Pflichtspiele in Folge ohne Gegentor bestritten.
Mehr anzeigen

Arsenal will seinen beeindruckenden Start in die Premier-League-Saison am Samstag fortsetzen, wenn sie im Stadium of Light auf Sunderland treffen. Die Gunners stehen mit 25 Punkten an der Tabellenspitze, sechs Punkte vor Manchester City nach 10 Spielen.

Vom Captain zum Zuschauer. Diese Sunderland-Ikone ist der Verlierer im grossen Xhaka-Traum

Vom Captain zum ZuschauerDiese Sunderland-Ikone ist der Verlierer im grossen Xhaka-Traum

Schon auf Platz 4 befindet sich Premier-League-Aufsteiger Sunderland: «Wenn jemand gesagt hätte, dass wir nach zehn Spielen mit 18 Punkten hier stehen würden, hätte man ihn ausgelacht. Aber wir wussten, was der Verein hier aufbaut, was er anstrebt. Wo wir jetzt stehen, ist verdient», hält Granit Xhaka gegenüber «The Athletic» fest.

Im letzten Premier-League-Spiel gab es zu Hause gegen Everton ein 1:1. Xhaka höchstpersönlich glich kurz nach der Pause aus. Nach drei Assists in dieser Saison war es das erste Meisterschaftstor für den Schweizer. 

Granit Xhaka übernimmt Verantwortung.
Granit Xhaka übernimmt Verantwortung.
IMAGO/NurPhoto

Seit dem ersten Tag ist Xhaka bei den Black Cats der Leader. Kein Wunder, machte ihn Régis Le Bris gleich zum Captain. «Ein Spieler wie Granit ist mit seiner bisherigen Erfahrung für uns unglaublich wichtig», schwärmte der Coach und betonte: «Er setzt Massstäbe.» Le Bris bezeichnet den Schweizer Rekordnationalspieler bereits als «zweiten Trainer» und «Trainer auf dem Platz». Für TV-Experte Jamie Carragher ist Xhaka sogar «der Transfer des Jahres». «Gibt es in der Premier League irgendwo jemanden, der solch einen Einfluss hat? Wohl kaum», findet die Liverpool-Legende. Der Basler verpasste noch keine Minute.

Die pessimistischen Stimmen, welche bei seinem Transfer – 15 Millionen Euro legte Sunderland-Boss Kyril Louis Dreyfus auf den Tisch – vom Champions-League-Teilnehmer Leverkusen zum Premier-League-Aufsteiger begleiteten, sind verstummt. «Ich hatte nicht erwartet, dass ich nach meiner Zeit in Deutschland noch mal zurückkehre, aber du weisst nie, wo du landest», sagt Xhaka über sein triumphales Premier-League-Comeback. «Dass ich zurück bin, macht mich glücklich. Ich wusste, dass es bei diesem Projekt darum geht, meine Erfahrung einzubringen und den Jungs Tag für Tag etwas zu vermitteln», meint der 33-Jährige.

Am Samstag trifft nun Xhaka auf Arsenal. Eine spezielle Partie für ihn: Xhaka absolvierte zwischen 2016 und 2023 insgesamt 225 Premier-League-Spiele für die Gunners, 113 davon unter dem aktuellen Trainer Mikel Arteta. In London erlebte er Höhen und Tiefen. 

Arsenal. Xhaka über seine härteste Zeit: «Niemand sollte dieses Gefühl erleben müssen»

ArsenalXhaka über seine härteste Zeit: «Niemand sollte dieses Gefühl erleben müssen»

«Das wird ein emotionales Spiel für mich. Ich hatte sieben unglaubliche Jahre dort», sagt Xhaka, der sich mit seinem neuen Klub gegen den Tabellenführer nicht verstecken will: «Wir werden alles versuchen, um etwas zu holen. Wir wissen, wo sie gut sind und wo sie nicht so gut sind. Im Moment haben sie viel Selbstvertrauen. Wir aber auch.»

Ziemlich gut ist die Defensive bei Arsenal. Die Gunners blieben dank des 3:0-Siegs in der Champions League unter der Woche gegen Slavia Prag wettbewerbsübergreifend zum achten Mal in Folge ohne Gegentor. Das gelang Arsenal zuletzt vor 122 Jahren.

Ob Xhaka und Co. auch gegen den bisher so souverän auftretenden Leader überraschen können, erfährst du am Samstag ab 18.30 Uhr live auf blue Sport (via Canal+).

Sunderland AFC - Arsenal FC
Sunderland AFC - Arsenal FC

Sa 08.11. 18:25 - 20:30 ∙ blue Sport Live ∙ Sunderland AFC - Arsenal FC

Mit tv.blue.ch mieten

Premier League. Xhaka trifft erstmals für Sunderland

Premier LeagueXhaka trifft erstmals für Sunderland

Haaland mit Doppelpack. City verdrängt Bournemouth mit Sieg vom zweiten Platz

Haaland mit DoppelpackCity verdrängt Bournemouth mit Sieg vom zweiten Platz

Vitor Pereira muss gehen. Schlusslicht Wolverhampton entlässt den Trainer

Vitor Pereira muss gehenSchlusslicht Wolverhampton entlässt den Trainer

Xamax – Yverdon 2:2

Xamax – Yverdon 2:2

Rapperswil-Jona – Wil 1:2

Rapperswil-Jona – Wil 1:2

Stade Nyonnais – Carouge 0:0

Stade Nyonnais – Carouge 0:0

Xamax – Yverdon 2:2

Xamax – Yverdon 2:2

Rapperswil-Jona – Wil 1:2

Rapperswil-Jona – Wil 1:2

Stade Nyonnais – Carouge 0:0

Stade Nyonnais – Carouge 0:0

