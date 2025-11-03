Kracher in der Champions League: PSG gegen Bayern

STORY: Bayern-Trainer Vincent Kompany kann gelassen auf die nächsten Aufgaben seiner Mannschaft schauen. In der Champions League geht es am Dienstagabend in Paris gegen Paris St. Germain. Die Franzosen haben den Wettbewerb in der vergangenen Saison gewonnen und waren der Massstab aller Dinge. Auf der anderen Seite befinden sich die Bayern in der aktuellen Saison in allen Wettbewerben auf dem Höhenflug: 15 Spiele, 15 Siege. Das spricht eine deutliche Sprache. In der Königsklasse liegt PSG derzeit nach drei Siegen aus drei Spielen nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den Bayern auf Platz 1 der Tabelle. Im Parc de Princes will Kompany wieder auf seine Stammelf setzen. Dazu gehören auch die zuletzt in der Bundesliga geschonten Harry Kane, Michael Olise und Luiz Diaz. Auch PSG-Trainer Luis Enrique hat grossen Respekt vor den Bayern. Mehr aber auch nicht. Er setzt am Dienstagabend auch auf den Heimvorteil, um das Spiel zu entscheiden. «Es ist wichtig, morgen zu gewinnen, nicht nur wegen der drei Punkte und weil wir die schwierigste Phase in der Champions League vor uns haben, sondern weil wir unabhängig vom Spiel, vom Gegner oder vom Stadion konkurrenzfähig sein wollen. Und wenn wir zu Hause im Stadion spielen, ist es wichtig, alles zu geben, diesen Moment und die Atmosphäre, die wir für unsere Fans schaffen, zu geniessen und das Beste aus dem Spiel zu machen.“ PSG führt zwar ebenso wie die Bayern die heimische Liga an, hat aber schon einige Punkte liegengelassen. In der Königsklasse setzte die Mannschaft von Luis Enrique aber zuletzt ein grosses Ausrufezeichen. Bei Bayer Leverkusen gab es einen 7:2‑Auswärtssieg.

