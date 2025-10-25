  1. Privatkunden
Premier League Xhakas Sunderland nach Sieg bei Chelsea auf Champions-League-Platz

SDA

25.10.2025 - 18:14

Chemsdine Talbi und die mitgereisten Sunderland-Fans feiern das 2:1 des Aufsteigers
Chemsdine Talbi und die mitgereisten Sunderland-Fans feiern das 2:1 des Aufsteigers
Keystone

Sunderland mit Granit Xhaka überrascht in der Premier League weiter. Der Aufsteiger setzt mit dem 2:1 beim Klub-Weltmeister Chelsea in der 9. Runde ein grosses Ausrufezeichen.

Keystone-SDA

25.10.2025, 18:14

25.10.2025, 18:54

Seit dem Saisonstart überzeugt Sunderland und mischt momentan sogar im Rennen um die Champions-League-Plätze mit. Ein Exploit gegen einen der Top-Klubs war ihm allerdings bis am Samstag noch nicht gelungen. Nun spielte sich die Mannschaft um Captain Xhaka an der Stamford Bridge nach einem frühen Rückstand zum Sieg gegen den Londoner Topklub.

Alejandro Garnacho hatte Chelsea in der 4. Minute in Führung geschossen. Sunderland glich durch Wilson Isidor in der 22. Minute aus und schaffte den Lucky Punch in der Nachspielzeit durch den jungen, im Sommer für 20 Millionen Euro von Brügge übernommenen Marokkaner Chemsdine Talbi.

