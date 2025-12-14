Granit Xhaka schlägt sich mit Sunderland in der Premier League weiterhin ausgesprochen gut. Bild: Keystone

Das Schweizer Duell in der Premier League zwischen Granit Xhaka und Fabian Schär geht an den Nati-Captain. Xhaka führt Sunderland in der 16. Runde daheim gegen Newcastle zum 1:0-Erfolg.

Keystone-SDA SDA

Einmal mehr war Xhaka im Mittelfeld der sichere Wert des Aufsteigers. Beim einzigen Treffer der Partie spielte der 33-jährige Captain aber nur eine Nebenrolle. Eine Flanke von Nordi Mukiele köpfelte der Deutsche Nick Woltemade 58 Sekunden nach der Pause unfreiwillig via Latte ins eigene Tor. Bei Newcastle war Fabian Schär kurz vor der Pause für den verletzten Verteidigerkollegen Dan Burn eingewechselt worden.

Der Aufsteiger verteidigte in der Folge den knappen Vorsprung und bleibt in seinem herrlich stimmungsvollen Stadium of Light in dieser Saison ungeschlagen.