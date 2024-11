Zubi spricht über das grösste Problem von Liverpool Liverpool läuft es wie geschmiert, doch die Verträge von Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold Mo und Salah, drei ganz wichtigen Spielern, laufen Ende Saison aus. Zubi meint, dass das gegen Ende Saison zum Problem werden könnte. 06.11.2024

Platz 1 in der Premier League, Platz 1 in der Champions League: Unter Klopp-Nachfolger Arne Slot laufen die Reds gerade zur Höchstform auf. Der Trainer spuckt aber keine grossen Töne. Zurecht, wie die blue Sport Experten Marcel Reif und Pascal Zuberbühler finden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Liverpool führt die Tabellen in der Premier League als auch in der Champions League an.

In dieser Form konnte das nach dem Abgang von Trainer-Legende Jürgen Klopp nicht erwartet werden, zumal sein Nachfolger Arne Slot zuvor «nur» in den Niederlanden grosse Erfolge feierte.

Für Trainer Arne Slot haben die blue Sport Experten Marcel Reif und Pascal Zuberbühler nur lobende Worte übrig.

Zubi glaubt aber, dass es für die Reds gegen Ende Saison kompliziert werden könnte, da bei einigen Leistungsträgern die Verträge auslaufen. Sind diese Spieler dann noch voll bei der Sache? Mehr anzeigen

Arne Slot führte Feyenoord Rotterdam in der Saison 2022/23 zum Meistertitel und wurde im Folgejahr Vizemeister und Cupsieger. Wer vermutet hat, dass Liverpool nach der Ära Jürgen Klopp, die von Oktober 2015 bis Sommer 2024 dauerte, unter dem 46-jährigen Niederländer ins Strudeln geraten würde, der wird gerade eines Besseren belehrt. Unter Arne Slot läuft die Maschinerie wie geschmiert.

Der Tabellendritte der Vorsaison grüsst in der Premier League nach zehn Runden von der Tabellenspitze. Acht Siege, ein Remis und eine Niederlage stehen zu Buche. Kein Team hat weniger Gegentore kassiert (6) und mit Tottenham, Manchester City und Chelsea gibt es nur drei Teams, die mehr Tore erzielt haben.

Und in der Champions League führt Liverpool die Tabelle nach vier Spielen mit dem Punktemaximum an und weist ein Torverhältnis von 10:1 auf. Die Reds sind das einzige aller 36 Teams, das vier Siege einfahren konnte. Den amtierenden Bundesliga-Meister Leverkusen schickten sie am Dienstag gleich mit einer 4:0-Packung nach Hause.

Liverpool – Leverkusen 4:0 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Reif hat nur lobende Worte übrig für Arne Slot

Dass es unter Slot so gut läuft, das ist alles andere als selbstverständlich, wie blue Sport Experte Marcel Reif mit seinen Äusserungen schon vor der Gala gegen Leverkusen doppelt und dreifach unterstreicht: «Das ist der anstrengendste Posten, den du als Trainer seit Jahrzehnten übernehmen kannst. Wenn du nach Liverpool kommst, nachdem Jürgen Klopp gerade durch die Tür raus ist und er ist nicht wirklich raus. Er ist omnipräsent in dieser Stadt. Mein Sohn (Jan Reif ist Senior Director Team Bayer 04 Leverkusen; A.d.Red.) ist heute (5. November) mit Leverkusen dort. Und er hat mir erzählt, es gibt immer noch Heiligsprechung. So wie Elvis. Elvis lebt. Und Jürgen muss doch irgendwann hier ums Eck kommen. Und das hat Arne Slot faszinierend gut gemacht. Ähnlich wie Flick in Barcelona, das hat ihm auch niemand zugetraut.»

Slot habe nicht viel verändert, aber er habe die Mannschaft «noch mal ein bisschen wachgeküsst». Denn es sei «auch Teil der Wahrheit», dass gewisse Spieler müde gewesen seien von Jürgen Klopp. «Und nun sind sie Erster in der Liga und spielen einen richtig guten Fussball.»

«Liverpool spielt es gut. Aber es wird interessant sein, das zu verfolgen – vor allem Ende Saison.» Pascal Zuberbühler blue Sport Experte

Der Liverpool-Coach hebt aber keineswegs ab, bleibt bescheiden und will nichts davon wissen, dass Liverpool ein Top-Favorit ist im Rennen um den Titel. Stattdessen erinnert er lieber daran, dass Manchester City in den letzten beiden Saisons zusammengenommen 31 Punkte mehr geholt hat als Liverpool.

Im Champions-League-Studio von blue Sport will Moderatorin Valentina Maceri vor dem Kracher gegen Granit Xhakas Leverkusen von Reif wissen, ob das falsche Bescheidenheit sei oder ein taktisch cleverer Move. Der 74-Jährige meint: «Ich glaube, er ist doch gut beraten, den Ball flach zu halten. Solange sie von der Spitze grüssen.» Der Unterschied zu ManCity sei im Moment, dass sie auch gegen die vermeintlich Kleinen ihre Pflicht erfüllen und die Siege einfahren, so etwa gegen Brighton als man trotz 0:1-Rückstand noch einen 2:1-Sieg eintütete, während City im letzten Meisterschaftsspiel über Bournemouth (1:2) stolperte.

Reif über Liverpool-Coach Slot: «Er tut gut daran, den Ball flach zu halten» 07.11.2024

An dieser Stelle sollte nicht unerwähnt bleiben, dass es die erste Meisterschaftsniederlage von City war in dieser Saison. Im Gegensatz zu Liverpool kommen beim Team von Pep Guardiola zwei Remis hinzu, bei Liverpool ist es nur eines, und so beträgt der Rückstand des Meisters auf das Team von Arne Slot nach zehn Runden mickrige zwei Punkte.

In der Champions League ist ManCity mit 7 Punkten aus vier Spielen Tabellenzehnter und somit auch mehr oder weniger auf Kurs. Die 1:4-Schlappe auswärts bei Sporting Lissabon vom vergangenen Mittwoch muss aber als Schuss vor den Bug gedeutet werden.

Sporting – Manchester City 4:1 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

Zubi sieht düstere Wolken aufziehen

Pascal Zuberbühler hält es ebenfalls für verfrüht, jetzt bereits in einen Zustand der Euphorie zu verfallen. «Liverpool spielt es gut. Aber es wird interessant sein, das zu verfolgen – vor allem Ende Saison. Denn bei drei ganz wichtigen Spielern laufen die Verträge aus.» Es sind dies Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold und Mo Salah, die laut Zubi «im Moment brillieren». «Du weisst, wie es ist, am Schluss der Saison. Es wird dann ganz interessant sein, ob sie den Kopf dann nicht mehr so sehr bei Liverpool haben, sondern bei den Transfers.» Er sei gespannt, wie Trainer Slot damit umgehen werde. «Das wird interessant sein vom Mentalen her, ob sie dann immer noch so fokussiert sind», so Zubi.

«Und nochmal, er macht das so mit einer Bierruhe, der Arne Slot.» Marcel Reif blue Sport Experte

Und Reif meint: «Mo Salah wollte eigentlich weg, der war müde von Klopp. Der hat so viele Meilen auf der Uhr. Das wird Arne Slot moderieren müssen, er wird neu bauen müssen, ganz sicher. Van Dijk wird bleiben, glaube ich. Van Dijk ist DAS Gesicht von Liverpool jetzt. Und nochmal, er macht das so mit einer Bierruhe, der Arne Slot. Er will auch nicht die grossen Schlagzeilen produzieren, will auch gar nicht immer den Glanz in der Hütte. Lass uns unseren Job machen, bei Jürgen war das immer lauter.»

In der Premier League geht es für Liverpool am Samstag mit einem Heimspiel gegen Champions-League-Teilnehmer Aston Villa weiter, Manchester City muss auswärts bei Brighton & Hove Albion antraben. Bei blue Sport kannst du die Spiele live sehen.

