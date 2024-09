Die Zwillinge Yago (links) und Damian Bellón wechselten 2006 von St.Gallen zu Aston Villa.

YB will Aston Villa zum Auftakt der reformierten Champions League ein Bein stellen. Dass die Engländer mit Schweizer Fussballern nicht immer zurechtkommen, zeigt ein Blick in die Vergangenheit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Champions League trifft YB am Dienstag um 18.45 Uhr auf Aston Villa (live auf blue Sport).

Die Engländer sind in ihrer Geschichte nicht immer mit Schweizer Fussballern zurechtgekommen.

Das zeigt das Beispiel der St.Galler Bellón-Zwillinge, die 2006 im Alter von 16 Jahren zu Aston Villa wechselten.

Aston Villa und Schweizer Fussball, das geht. Philippe Senderos (2014-16), Benjamin Siegrist (2013-16) und unlängst auch Alisha Lehmann (2021-24) haben die Beweise dafür bereits geliefert. Dass die Symbiose nicht immer klappt, zeigt ein Beispiel, an das man sich besonders in der Ostschweiz noch gut erinnern dürfte.

Im Jahr 2006 duschte der englische Traditionsverein den FC St.Gallen mit einem Transferhammer und verpflichtete gleich zwei der vielversprechendsten Espen-Talente: Die Goldacher Zwillinge Yago und Damian Bellón.

Mit dem Rolls-Royce herumchauffiert

In der Nachwuchsabteilung des FCSG ragen die beiden dermassen heraus, dass sie europaweit auf sich aufmerksam machen. Sie brechen die Lehre ab und setzen alles auf die Karte Fussball. Die damals 16-jährigen Mittelfeldspieler sind noch Teil der St.Galler U18, als sie den grossen Schritt ins Ausland wagen. Obwohl auch Angebote anderer Klubs vorliegen, darunter PSV Eindhoven, wählen die Bellón-Brüder Aston Villa.

Während sie unter dem damaligen Trainer Heinz Peischl in St.Gallen nur Bankdrücker sind, werden sie bei der Besichtigung in Birmingham «mit einem Rolls-Royce herumchauffiert», erzählen sie dem «Sonntagsblick». Doch der Traum vom grossen Karriereschritt löst sich schnell in Luft auf.

Beide können sich im englischen Fussball nicht durchsetzen, spielen nie für die erste Mannschaft und lösen ihren Dreijahresvertrag ein Jahr vor dem Ende wieder auf. Yago kehrt zum FC St.Gallen zurück, wechselt ein halbes Jahr später zu Wil und klettert dann über Gossau, Kreuzlingen und Tägerwilen in die tieferen Ligen hinab. 2014 beendet er seine Karriere.

Bruder Damian spielt nach seinem Engagement bei Aston Villa kurze Zeit beim FC Vaduz in der Super League, bevor er über Teams in Griechenland schlussendlich in der thailändischen Liga landet. Aufgrund von Verletzungen beendet er seine Karriere im Jahr 2016. Bis Sommer 2024 war er als Trainer in Thailand tätig.

