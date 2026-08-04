Die Bernerin Marlen Reusser gewinnt die 4. Etappe der Tour de France der Frauen über 21 km in Dijon und lässt sich als erste Schweizerin überhaupt ins Leadertrikot einkleiden.

Hat gut lachen: Marlen Reusser ist neue Leader der Tour de France der Frauen.

Darum geht's Marlen Reusser gewinnt das Zeitfahren der 4. Etappe der Tour de France der Frauen nach einem schnellen Start mit nur vier Sekunden Vorsprung auf Lieke Nooijen.

Reusser führt die Gesamtwertung nun mit 14 Sekunden Vorsprung auf Demi Vollering an. Zusammenfassung erstellt mit

Die Zeitfahrweltmeisterin Reusser ging das Rennen sehr schnell an und führte bei der Zwischenzeit mit 19 Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte Lieke Nooden. Am Ende rettete die 34-jährige Bernerin vier Sekunden auf die Niederländerin ins Ziel. Auf den 3. Platz fuhr mit Demi Vollering eine weitere Niederländerin.

In der Gesamtwertung führt Reusser nun 14 Sekunden vor Vollering. Sie feierte ihren 40. Profisieg, den dritten bei der Tour de France. Vor allem ist sie die erste Schweizerin, die die wichtigste Rundfahrt der Welt anführt.

Die bisherige Leaderin Sigrid Haugset verlor gut drei Minuten. Zu den grossen Geschlagenen gehört die Vorjahressiegerin Pauline Ferrand-Prévot. Die Französin, deren Stärken in den Bergen liegen, verlor 2:13 Minuten auf Reusser. Ein beachtliches Handicap, ehe es ab Freitag in die Alpen geht.

Die bisherige Gesamtvierte Noemi Rüegg ging nicht an ihre Grenzen und büsste auf Reusser über drei Minuten ein. Der Fokus der Zürcherin liegt nicht auf der Gesamtwertung.