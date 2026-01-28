Roman Mityukov qualifiziert sich an der Langbahn-EM in Paris über 200 m Rücken als Vorlauf-Fünfter für die Halbfinals vom Dienstagabend.

Roman Mityukov reichte in den Vorläufen über 200 m Rücken eine kontrollierte Leistung zum souveränen Einzug in die EM-Halbfinals

Der 26-jährige Genfer startete im vierten und letzten Vorlauf und wusste, dass für den Vorstoss in die Top 16 kein besonderer Effort nötig war. In 1:55,91 blieb er um gut eine Sekunde über seinem Schweizer Rekord.

Mityukov gewann an Grossanlässen in seiner Paradedisziplin schon zahlreiche Medaillen, so an Olympischen Spielen Bronze (2024) und an Weltmeisterschaften Silber (2024) und Bronze (2023).

Bucca ebenfalls weiter

In den Halbfinals am Abend kurz nach 19 Uhr startet neben Mityukov mit Flavio Bucca ein zweiter Schweizer. Der Thurgauer unterbot in 1:56,63 seine persönliche Bestzeit um sieben Zehntel und klassierte sich als Vorlauf-Zehnter.

Schnellster im 50-m-Becken in Saint-Denis war ein Franzose. Der erst 18-jährige Nathan Muratory stellte in 1:54,87 einen Junioren-Weltrekord auf.

Restliche Schweizer ohne Exploit

Allen weiteren Schweizer, die am Dienstagvormittag im Einsatz standen, schieden aus. Über 100 m Crawl schlug Balint Ashton zwar in persönlicher Bestzeit von 49,10 an. Dies reichte unter 89 Startenden zum 37. Platz, zum Einzug in die Top 16 wären 48,55 Sekunden gefordert gewesen.