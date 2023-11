Granit Xhaka: «Wenn der Ehrgeiz weg ist, werde ich die Schuhe an den Nagel hängen»

Granit Xhaka schwebt mit Bayer Leverkusen auf Wolke 7. Die Werkself liegt in der Bundesliga an der Tabellenspitze. In der Europa League haben sie ihre bisherigen drei Partien in der Gruppenphase allesamt gewonnen.

09.11.2023