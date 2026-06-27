Zoé Claessens gewann an den BMX-Europameisterschaften im französischen Sarrians die Silbermedaille. Die Olympia-Dritte unterlag einzig der Niederländerin Laura Smulders.

Claessens zeigte in Südfrankreich eine starke Leistung. Im Final der Frauen lag die Westschweizerin nach der ersten Kurve auf Platz 2. Sie setzte die führende Ex-Weltmeisterin Smulders unter Druck, konnte sie aber nicht mehr überholen. Mit Nadine Aeberhard qualifizierte sich eine zweite Schweizerin für den Final. Die Bernerin beendete das Rennen im 7. Rang.

Bei den Männern erreichten mit Loris Aeberhard und Tristan Borel ebenfalls zwei Schweizer den Final. Der Berner Aeberhard, der vor zwei Wochen beim Weltcup in Papendal einen Doppelsieg feierte, schied früh aus der Entscheidung um die Medaillen aus und wurde Achter. Tristan Borel, WM-Zweiter im Pumptrack, belegte Platz 6.

Für eine Goldmedaille für die Schweiz sorgte Mark Lüthi in der höchsten Nachwuchsklasse. Der 19-jährige Solothurner gewann den Titel als U23-Europameister.