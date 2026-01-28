Montag bis Sonntag finden im olympischen Schwimmzentrum von Saint-Denis in Paris die Langbahn-Europameisterschaften statt. Hier die wichtigsten Wettkämpfe der Woche für die Schweizer Delegation.

Montag, 10. August: Noè Ponti startet mit den Vorläufen (ab 9:30 Uhr) und anschliessend in der Abendsession (ab 18:30 Uhr) mit dem Halbfinal über 50 m Delfin in die Woche. Der Tessiner hält die drittbeste Zeit aller Europäer in diesem Jahr. Die Männer-Staffel über 4x200 m Crawl peilt den Einzug in den Final an.

Dienstag, 11. August: Sofern nichts Unvorhergesehenes geschieht, will Ponti nach dem Final über 50 m Delfin ganz oben auf dem Treppchen stehen. Sein Hauptkonkurrent dürfte der Franzose Maxime Grosset sein. Der Genfer Roman Mityukov tritt in seiner Paradedisziplin 200 m Rücken in den Vorläufen und im Halbfinal an.

Dienstag, 11. August: In den Vorläufen am Morgen gibt die vielversprechende Kay-Lyn Löhr ihr internationales Debüt über 100 m Brust. Für die 18-jährige Zürcherin, die bei den kürzlich stattgefundenen Junioren-Europameisterschaften zwei Silbermedaillen gewonnen hat, wäre die Qualifikation für die Halbfinals bereits ein grosser Erfolg.

Mittwoch, 12. August: Roman Mityukov, ein Mann für die grossen Momente, hat nach dem verpatzten Auftritt an den letztjährigen Weltmeisterschaften in Singapur, wo er sich im Final über 200 m Rücken mit dem 7. Platz begnügen musste, etwas gutzumachen. Wird es dem Zweitschnellsten in Europa in diesem Jahr gelingen, seine sechste Medaille bei einer grossen Langbahnmeisterschaft zu gewinnen?

Donnerstag, 13. August: Sollte Ponti die Vorläufe und die Halbfinals am Vortag überstehen, peilt er am Donnerstag einen Podestplatz über 100 m Delfin an. Er dürfte dabei auf den Ungarn Kristof Milak treffen, den Olympiasieger in dieser Disziplin und den Weltbesten der Saison.

Freitag, 14. August: Antonio Djakovic, vierfacher Medaillengewinner an Europameisterschaften (Silber über 200 m und 400 m Crawl 2022, Bronze in den gleichen Disziplinen 2024), wird seit den Olympischen Spielen 2024 in Paris immer wieder von Verletzungen geplagt. Der 23-jährige Thurgauer hofft, wieder an die Spitze zurückzukehren. Vorerst versucht er, den Final über 200 m Crawl zu erreichen.

Samstag, 15. August: Ponti, der an den Olympischen Spielen 2024 über 200 m Delfin Fünfter wurde, verzichtet mittlerweile auf diese Distanz, weil er sie als zu kräftezehrend empfindet. Aber auch ohne den Tessiner verspricht dieses Rennen spannend zu werden, insbesondere mit der erwarteten Teilnahme des französischen Superstars Léon Marchand.

Sonntag, 16. August: Die 4x100-m-Lagenstaffel der Männer hat am letzten Wettkampftag das Potenzial, den Final zu erreichen. Da den Schweizern jedoch ein erstklassiger Brustschwimmer fehlt, gestaltet sich die Aufgabe schwierig. Sie werden voraussichtlich ab den Vorläufen am Morgen auf Ponti und Mityukov angewiesen sein.

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