Die Schweizer Kanuten holen an der Slalom-WM in Oklahoma City im nicht olympischen Teamwettkampf der Kajaker Silber.

Martin Dougoud (hier an den Olympischen Spielen 2024) holt mit Jan Rohrer und Gelindo Chiarello Silber im Teamwettkampf

Martin Dougoud, Jan Rohrer und Gelindo Chiarello mussten sich auf der Anlage, wo 2028 die Wettbewerbe der Olympischen Spiele ausgetragen werden, einzig Slowenien um elf Hundertstel geschlagen geben. Platz 3 ging mit bereits mehr als einer Sekunde Rückstand an Österreich.