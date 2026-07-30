Die Schweiz wird an der Leichtathletik-EM in Birmingham mit einer Rekord-Delegation vertreten sein.

Wie der Verband mitteilt, werden insgesamt 67 Schweizer Athletinnen und Athleten in den Kampf um die Medaillen eingreifen. 2024 in Rom waren von Swiss Athletics noch 60 Sportlerinnen und Sportler selektioniert worden.

Im Aufgebot sind alle acht Schweizer Medaillengewinnerinnen und -gewinner der EM vor zwei Jahren vertreten. Mujinga Kambundji, die vor weniger als einem Jahr erstmals Mutter wurde und das EM-Ticket für den Sprint über 100 m verpasste, wird über 200 m als Titelverteidigerin an den Start gehen.

Ebenfalls Gold gab es in Rom für Timothé Mumenthaler (200 m), Angelica Moser (Stabhochsprung) und Dominic Lobalu (10'000 m). Letzterer wurde über 5000 m zudem Dritter. Ditaji Kambundji geht über 100 m Hürden als EM-Zweite von 2024 und Weltmeisterin von 2025 an den Start, während Simon Ehammer (Weitsprung), Jason Joseph (110 m Hürden) und William Reais (200 m) in Italiens Hauptstadt jeweils Bronze gewannen.