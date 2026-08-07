Die Schweizer Springreiter belegen im Nationenpreis beim Fünfsterne-CSIO in Dublin den 3. Platz.

Das Team von Equipenchef Peter van der Waaij musste sich mit acht Zählern lediglich den USA (0 Strafpunkte) und Irland (4 Strafpunkte) geschlagen geben.

Von dem Schweizer Quartett mit Janika Sprunger auf Orelie, Romain Duguet mit Hunger Games du Champ du Bois, Barbara Schnieper mit Canice und Steve Guerdat auf Albführen's Iashin Sitte zeigte einzig Guerdat zwei fehlerfreie Runden. Der 44-Jährige ist der einzige Reiter des Quartetts, der an der WM in Aachen diesen August teilnehmen wird.