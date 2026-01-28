Zum Abschluss der U20-WM in Eugene, Oregon, gibt es für das Schweizer Team eine zweite Medaille. Die 4x-100-m-Staffel der Frauen gewinnt wie vor zwei Jahren Silber.

Die Schweizer Sprint-Staffel der Frauen zündete zum Abschluss der U20-WM ein silbernes Feuerwerk (Symbolbild)

Mara Schwitter, Xenia Buri, Milla Tonazzi und Joy Umegbolu mussten sich einzig Titelverteidiger Jamaika geschlagen geben. In 43,36 Sekunden verpasste das Quartett den Schweizer U20- und U23-Rekord lediglich um vier Hundertstel.

Für die Schweiz war es der zweite Podestplatz an den Titelkämpfen in den USA, nachdem die Siebenkämpferin Anna Pfister schon Bronze gewonnen hatte.

Die Staffel der Männer verpasste über 4x 100 m eine Medaille. Beim Sieg der USA lief das Team mit Emile Mumenthaler, Akira Eghagha, Luca Marrocco und Ashik Begum als Fünfte durchs Ziel, wurde aufgrund eines Wechselfehlers bei der ersten Übergabe jedoch nachträglich disqualifiziert.