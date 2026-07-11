Die Nordwestschweizer verdienten sich den ersten Heimsieg seit zwölf Jahren durch eine gute Teamleistung. Sie wehrten damit den Angriff der Nordostschweizer ab. Ein gestellter Schlussgang hätte dem Schwingerkönig Armon Orlik und Domenic Schneider den Sieg gebracht, nun mussten die beiden mit dem 2. Platz vorlieb nehmen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Solothurner Hausberg war Alpiger im Schlussgang von Anfang an der aktivere Schwinger. Im dritten ernsthaften Angriff brachte er Sinisha Lüscher mit Gammen zu Boden und kam nach knapp viereinhalb Minuten mit Nachdrücken zum Ziel. Der 15. Kranzfestsieg des 29-jährigen Aargauers aus Seon ist zugleich sein erster bei einem der prestigeträchtigen Bergkranzfeste.

Die Nordwestschweizer überzeugten auch als Team und holten die Hälfte der sechzehn vergebenen Kränze. Freuen durften sich aber auch Orlik und speziell Schneider. Der Thurgauer Publikumsliebling feierte seinen 100. Kranz – als erst 35. Schwinger der Geschichte. Orlik zeigte derweil eine starke Reaktion auf den schwachen Auftritt am letzten Sonntag in Bern. Der König verpasst den Schlussgang nur, weil er im fünften Gang Marius Frank erst kurz nach Ablauf der Zeit platt wirft.