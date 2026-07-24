Am Sonntag findet auf dem Brünig das zweitletzte Bergfest der Saison statt. Zu Gast ist eine starke Nordostschweizer Fraktion. Derweil will Fabian Staudenmann eine Lücke schliessen.

Fabian Staudenmann triumphierte zuletzt auf der Rigi und könnte auf dem Brünig zum erst zweiten Schwinger werden, der alle Bergfeste gewinnt. Im Anschwingen trifft er auf Lukas Bissig

Der Bündner Schwingerkönig Armon Orlik bekommt es im Anschwingen mit dem Luzerner Marc Lustenberger zu tun, der St. Galler Werner Schlegel trifft zum Auftakt auf den Berner Eidgenossen Michael Ledermann. Letzter Brünig-Sieger aus der Nordostschweiz ist Samuel Giger, der 2023 auf der Passhöhe zwischen den Kantonen Obwalden und Bern triumphierte.

In den letzten beiden Jahren ging der Sieg in die Innerschweiz. Ein erneuter Triumph wäre nach den Rücktritten von König Joel Wicki (Sieger 2025) und dem Zuger Pirmin Reichmuth (2024) eine Überraschung. Am ehesten wird ein Coup Lukas Bissig zugetraut. Der Urner bekommt es im Anschwingen mit Fabian Staudenmann zu tun. Der Berner seinerseits könnte mit einem Sieg auf dem Brünig eine Lücke in seinem Palmares schliessen und als erst zweiter Schwinger nach Martin Grab sämtliche Bergkranzfeste gewinnen.

In den weiteren Spitzenpaarungen des ersten Ganges kommt es zu folgenden Paarungen zwischen Eidgenossen: Marcel Bieri (ISV) – Matthieu Burger (BKSV), Matthias Aeschbacher (BKSV) – Domenic Schneider (NOSV), Joel Ambühl (ISV) – Roger Rychen (NOSV), Etienne Burger (BKSV) – Martin Roth (NOSV), Jonas Burch (ISV) – Dominik Gasser (BKSV).

Ebenfalls am Sonntag kommt das Südwestschweizer Teilverbandsfest in Freiburg zur Austragung. Dabei greifen im Anschwingen die Eidgenossen Romain Collaud (SWSV) und Damian Ott (NOSV) sowie Lario Kramer (SWSV) und Nick Alpiger (NWSV) zusammen. Die Berner Favoriten Michael Moser und Adrian Walther bekommen es mit den Südwestschweizern Paul respektive Laurent Tornare zu tun.