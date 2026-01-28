Das letzte Bergkranzfest der Saison findet ohne Samuel Giger statt. Der Thurgauer fehlt auch beim Kräftemessen auf der Schwägalp.

Das letzte Kräftemessen liegt bereits mehr als zwei Monate zurück: Seit dem Luzerner Kantonalen Ende Mai hat Samuel Giger keine Ernstkämpfe mehr bestritten

Mit sieben Siegen ist Giger Rekordgewinner auf der Schwägalp. Nach seinen Triumphen in den letzten beiden Jahren tritt er am Sonntag am Fusse des Säntis jedoch nicht ins Sägemehl, wie ein Blick auf die aktualisierte Schwingerliste zeigt. Dort wird der 28-Jährige als «entschuldigt, abwesend» gelistet.

Seit Ende Mai und dem Luzerner Kantonalen in Ruswil hat der Unspunnen- und Kilchberger-Sieger keinen Wettkampf mehr bestritten. Giger beklagt seit längerem Schulterprobleme. Bis zum Saisonhöhepunkt bleiben dem Ostschweizer noch gut drei Wochen: Das Kilchberger Schwinget findet am 5. September statt.