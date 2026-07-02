Für Fabio Hiltbrunner ist die Saison wie im Vorjahr frühzeitig beendet. Wie der 21-jährige Emmentaler auf Instagram mitteilt, zwingt ihn eine Verletzung zum Ausstieg.

2025 die Schulter, 2026 der Rücken: Fabio Hiltbrunner muss seine Schwingsaison erneut schon im Juli beenden.

«Leider muss ich euch mitteilen, dass meine Schwingsaison 2026 aufgrund einer Rückenverletzung vorzeitig endet», schrieb Hiltbrunner. Sein voller Fokus gelte der Genesung, er werde alles dafür tun, 2027 wieder mit voller Kraft im Sägemehl zu stehen.

Hiltbrunner ist der Co-Sieger des Jubiläumsschwingfestes «125 Jahre ESV» 2024 in Appenzell. In dieser Saison belegte er an vier Schwingfesten im April und Mai je zweimal die Ränge 2 und 3. Am Oberaargauischen Schwingfest stand er im Schlussgang.

2025 hatte Hiltbrunner die Saison wegen einer Schulter-Operation ebenfalls bereits im Juli beenden müssen.

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