Staudenmann stellte seine tolle Form unter Beweis und hatte am Ende des Festes lauter Siege vorzuweisen. Einzig im zweiten Gang gegen Fabian Aebersold konnte der Athlet vom Schwingklub Schwarzenburg nicht die Maximalnote erzielen. Am Ende hatte er mit Christian Gerber, Philipp Roth und Ledermann drei Eidgenossen auf dem Notenblatt.

Für Staudenmann war es der 25. Kranzfestsieg der Karriere und der fünfte in dieser Saison. Der 26-Jährige konnte sich bei seinen letzten vier Auftritten im Sägemehl stets als Sieger schultern lassen.

Beim Schaffhauser Kantonalfest in Schaffhausen feierte Andy Signer seinen ersten Kranzfestsieg. Der 23-jährige St. Galler setzte sich in der Endausmarchung gegen den überraschenden Nicola Graf durch und verhinderte so ein Kuriosum: Bei einem gestellten Schlussgang hätten sich gleich neun (!) punktgleiche Schwinger den Festsieg geteilt.