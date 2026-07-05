Fabian Staudenmann gewinnt im Wankdorfstadion zum dritten Mal das Bernisch Kantonale Schwingfest. Der Lokalmatador trotzt im Schlussgang dem bärenstarken Werner Schlegel einen Gestellten ab.

Fabian Staudenmann (geschultert) gewinnt zum dritten Mal nach 2023 und 2024 das Berner Kantonale, diesmal vor 27'000 Zuschauern im Wankdorfstadion

Staudenmann zeigte sich nach seinem zweiten Saisonsieg überwältigt. «In dieser Saison ist es mir noch nicht oft gelungen, dass alles zusammengepasst hat. Heute schon, und das bedeutet mir sehr, sehr viel», resümierte Staudenmann, der von der Rekordkulisse von mehr als 27'000 Zuschauerinnen und Zuschauern lauter gefeiert wurde als jeweils die Young Boys im Fussball.

Noch nie zuvor hatte ein Teilverbandsfest so viele Fans angezogen wie der Anlass anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des Bernisch Kantonalen Schwingerverbands.

Mit Staudenmann und Schlegel standen zwei Schwinger im Schlussgang, die zuvor all ihre fünf Gänge souverän gewonnen hatten. Dabei hatte insbesondere Schlegel ein «Monsterprogramm» zu bewältigen.

Vier Eidgenossen gebodigt

Es ist nicht aussergewöhnlich, dass Gästeschwinger bei der Einteilung hart angefasst werden. Aber der Nordostschweizer bekam mit Adrian Walther, Matthieu Burger, Michael Moser und Matthias Aeschbacher gleich vier (!) Eidgenossen vorgesetzt – und legte alle auf den Rücken.

Der einzige Makel: Bei keinem seiner Siege kriegte Schlegel die Maximalnote. Deshalb hatte er nach Punkten Rückstand, Staudenmann reichte im Schlussgang ein Gestellter zum Triumph.

Der Berner riskierte in dem trotzdem attraktiven Gang nicht ganz alles, Schlegel seinerseits fand kein Rezept und musste sich trotz des herausragenden Auftritts letztlich mit Platz 2 begnügen. Staudenmann seinerseits feierte im fast ausverkauften Wankdorf-Stadion seinen 22. Kranzfest-Sieg, den dritten am Berner Kantonalen nach 2023 und 2024.

König Orlik verpasst Kranz

Anders als Schlegel erlebte Schwingerkönig Armon Orlik ein Fest zum Vergessen. Der nebst Schlegel zweite hochkarätige Gast aus der Ostschweiz musste gleich drei Niederlagen hinnehmen – die ersten seit seinem Triumph am Eidgenössischen im letzten Sommer in Mollis – und verpasste damit den Kranzgewinn.

Zuerst musste er sich im Anschwingen Michael Moser geschlagen geben, dann wurde er sensationell auch von David Lüthi und David Scheuner auf den Rücken gelegt. Lüthi und Scheuner holten in Bern ihren ersten Teilverbandskranz.

Zwei Sieger beim Innerschweizerischen...

Mit dem Innerschweizerischen fand im Schatten des Happenings von Bern noch ein zweites Teilverbandsfest statt. Und auch der Schlussgang von Arth SZ endete mit einem Gestellten. Und so feierten die beiden Luzerner Schlussgang-Teilnehmer Marc Lustenberger und Samuel Schwyzer am Ende einen geteilten Festsieg.

Während Schwyzer seinen ersten Kranzfest-Erfolg feierte, war es für Lustenberger nach dem Ob- und Nidwaldner vor einem Jahr der zweite.

... und im Appenzell

Beim Appenzeller Kantonalfest in Gonten feierten gleich zwei Schwinger ihren ersten Kranzfestsieg. Der Thurgauer Silvio Oettli setzte sich im Schlussgang gegen den davor makellosen Martin Roth durch und holte damit in der Rangliste noch zum Einheimischen auf.